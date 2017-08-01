عملية عرسال
01 آب 2017 - 22:58
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سؤال من سامي الجميل للحكومة...والاجوبة يريدها خطية

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سؤال من سامي الجميل للحكومة...والاجوبة يريدها خطية
علمت "الجمهورية" أنّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل انتهى من إعداد سؤال الى الحكومة في موضوع تسهيل خروج أمير "جبهة النصرة" في القلمون أبو مالك التلي مع مسلّحيه من الأراضي اللبنانية.
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