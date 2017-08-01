عملية عرسال 01 آب 2017 - 22:58 01/08/2017 22:58:26 سؤال من سامي الجميل للحكومة...والاجوبة يريدها خطية

ما هو السؤال الذي سيطرحه سامي الجميل اليوم؟

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LBCI News Lebanon

علمت "الجمهورية" أنّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل انتهى من إعداد سؤال الى الحكومة في موضوع تسهيل خروج أمير "جبهة النصرة" في القلمون أبو مالك التلي مع مسلّحيه من الأراضي اللبنانية. الإعلان