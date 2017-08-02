بالصور- انطلاق حافلات مسلحي النصرة وعائلاتهم نحو فليطة

انطلقت الحافلات من الاراضي اللبنانية في جرود عرسال باتجاه فليطة السورية حاملة معها ابو مالك التلي و7776 نازحا من بينهم عناصر من جبهة "النصرة" وعائلاتهم وفق طريق جرود عرسال اللبنانية - فليطا السورية - طريق حمص الدولي - حماه - ريف حلب وصولا الى ادلب باشراف الامن العام والجيش اللبناني والصليب الاحمر الدولي وهيئات دولية وفقا لتنفيذ المرحلة الثانية من التفاوض بعد اتمام عملية التبادل التي تمت في الساعة الواحدة من فجر اليوم وقضت بتحرير ثلاثة اسرى من حزب الله وهم محمود حرب، حسام فيقه، حافظ زخيم مقابل سجينين من سجن رومية وثالث كان موقوفا لدى الامن العام اللبناني وقد انهى محكوميته.



الإعلان

وفي المعلومات، فان عودة اسرى حزب الله لدى جبهة النصرة الى لبنان لن تتم اليوم بل غدا.

