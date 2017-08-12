المسؤول الاعلامي لسرايا اهل الشام يوضح آخر مستجدات عملية الترحيل...

هذا ما كشفه "ابو علاء" للـ LBCI...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار عرسال,سرايا اهل الشام,هذا ما كشفه "ابو علاء" للـ LBCI...

LBCI News Lebanon

في اتصال هاتفي مع المسؤول الاعلامي والعلاقات العامة في سرايا اهل الشام، أوضح "ابو علاء" للـ LBCI تفاصيل ما حصل صباحا من عراقيل وتأجيل لمغادرة "سرايا اهل الشام" من عرسال الى سوريا.



واشار "ابو علاء" الى أن المفاوضات مستمرة وسيتم الالتزام بها.