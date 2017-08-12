عملية عرسال 12 آب 2017 - 07:35 12/08/2017 07:35:33 بالفيديو- هكذا كان يتحضر النازحون لمغادرة عرسال

كاكيرا خاصة التقطت بعض الصور للنازحين مع امتعتهم...ماذا قالوا؟

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LBCI News Lebanon

جالت كاميرا خاصة على منطقة عرسال والتقطت بعض الصور للنازحين الذين كانوا يتحضرون للمغادرة نحو سوريا مع امتعتهم ولكنهم لم يتمكنوا من الاستمرار بسبب العراقيل التي اوقفت عملية الترحيل وذلك بعد اصرار المسلحين على الانتقال من لبنان إلى سوريا بآلياتهم. الإعلان