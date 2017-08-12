اين اصبحت عملية ترحيل مسلحي سرايا اهل الشام ؟

متابعة عملية ترحيل مسلحي سرايا اهل الشام

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LBCI News Lebanon

في جرود عرسال، حيث ينتظر مسلحو سرايا اهل الشام وعدد من النازحين حافلات لتنقلهم الى الاراضي السورية، تعقدت مفاوضات خروجهم من جرود عرسال بعد منتصف الليل بسبب اصرار المسلحين على الانتقال من لبنان إلى سوريا بآلياتهم​.