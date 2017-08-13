عملية ترحيل "سرايا اهل الشام" ستتم عبر الحافلات وبسلاحهم الخفيف

عن طريق عقبة الجرد - فليطا - طريق دمشق الى الرحيبة في ريف دمشق

Lebanon, news ,lbci ,أخبار عرسال,سرايا أهل الشام,عن طريق عقبة الجرد - فليطا - طريق دمشق الى الرحيبة في ريف دمشق

LBCI News Lebanon

تبدأ بعد ظهر اليوم عملية ترحيل أربع مئة مسلح من سرايا أهل الشام وعائلاتهم من ضمن غرفة عمليات مؤلفة من الجيش اللبناني والأمن العام وبإشراف الصليب الأحمر اللبناني والمنظمات الدولية عن طريق عقبة الجرد - فليطا - طريق دمشق الى الرحيبة في ريف دمشق.

اشارة الى ان المسلحين وعائلاتهم سيخرجون عبر الحافلات مع أسلحتهم الخفيفة.

الإعلان

ووصلت الحافلات التي ستقل مسلحي "سرايا اهل الشام" من بلدة فليطة الى سهل الرهوة بانتظار انتقالها الى وادي حميد لنقل المسلحي. ​

في المقابل لفت المتحدث الرسمي باسم "سرايا اهل الشام" للـLBCI الى أنه " لم يتم التوصل معنا حتى الساعة لاتفاق للرحيل بانتظار ما ستحمله ساعات المساء".​

من جهتها، تستعد فرق الصليب الأحمر اللبناني لمواكبة عملية خروج مسلحي "سرايا أهل الشام"، حيث تم استقدام عشرين سيارة إسعاف وسيارات دفع رباعي لنقل الجرحى.

وستتم مواكبة قافلة الخارجين حتى أطراف بلدة فليطا السورية، بمشاركة فرق الاسعاف والطوارىء وفريق الكوارث، وبإشراف الأمين العام جورج كتانة ومدير الاسعاف عبدالله زغيب وممثلين عن سائر الأقسام وعشرات من المتطوعين، وبالتنسيق مع الصليب الاحمر الدولي.