عملية ترحيل "سرايا اهل الشام" ستتم عبر الحافلات وبسلاحهم الخفيف

تبدأ بعد ظهر اليوم عملية ترحيل أربع مئة مسلح من سرايا أهل الشام وعائلاتهم من ضمن غرفة عمليات مؤلفة من الجيش اللبناني والأمن العام وبإشراف الصليب الأحمر اللبناني والمنظمات الدولية عن طريق عقبة الجرد - فليطا - طريق دمشق الى الرحيبة في ريف دمشق.
اشارة الى ان المسلحين وعائلاتهم سيخرجون عبر الحافلات مع أسلحتهم الخفيفة.
ووصلت الحافلات التي ستقل مسلحي "سرايا اهل الشام" من بلدة فليطة الى سهل الرهوة بانتظار انتقالها الى وادي حميد لنقل المسلحي.
في المقابل لفت المتحدث الرسمي باسم "سرايا اهل الشام" للـLBCI الى أنه " لم يتم التوصل معنا حتى الساعة لاتفاق للرحيل بانتظار ما ستحمله ساعات المساء".
من جهتها، تستعد فرق الصليب الأحمر اللبناني لمواكبة عملية خروج مسلحي "سرايا أهل الشام"، حيث تم استقدام عشرين سيارة إسعاف وسيارات دفع رباعي لنقل الجرحى.
وستتم مواكبة قافلة الخارجين حتى أطراف بلدة فليطا السورية، بمشاركة فرق الاسعاف والطوارىء وفريق الكوارث، وبإشراف الأمين العام جورج كتانة ومدير الاسعاف عبدالله زغيب وممثلين عن سائر الأقسام وعشرات من المتطوعين، وبالتنسيق مع الصليب الاحمر الدولي.