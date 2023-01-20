جامعات أميركية عدّة تحظر "تيك توك"!

جامعات أميركية عدّة تحظر "تيك توك" في الحرم الجامعي

اتخذت جامعة تكساس وجامعة تكساس إيه آند إم إجراءات ضد تطبيق تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس ومقرها بكين، بعد أشهر قليلة من حظره في الجامعات العامة بالولايات المتحدة الأميركية.



وكانت موجة عمليات حظر تيك توك في الحرم الجامعي الأخيرة مستوحاة من الأوامر التنفيذية الصادرة عن عدد من حكام الولايات. واتخذت الجامعات العامة في ألاباما وأركنساس وفلوريدا وجورجيا وأيداهو وأيوا وأوكلاهوما وساوث داكوتا والآن تكساس تدابير لتقييد الوصول إلى التطبيق، وحظره على شبكات wi-fi في الحرم الجامعي والأجهزة المملوكة للمدارس.



وأمر حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، وكالات الولاية بحظر التطبيق من الأجهزة الحكومية، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمان تنبع من ملكية التطبيق. ووصف أبوت المخاوف بأنها "تهديدات متزايدة" وأعطى الوكالات حتى منتصف شباط للتخطيط للتغييرات.



وفي السياق نفسه، كتب جيف نيلاند، مستشار جامعة تكساس لرئيس إستراتيجية التكنولوجيا هذا الأسبوع: "تتخذ الجامعة هذه الخطوات المهمة للقضاء على المخاطر التي تتعرض لها المعلومات الواردة في شبكة الجامعة والبنية التحتية الحيوية لدينا".



وأضاف: "كما هو واضح في توجيه الحاكم، تحصد تيك توك كميات هائلة من البيانات من أجهزة مستخدميها وتقدم مجموعة من المعلومات الحساسة للحكومة الصينية".



وفي بداية عام 2023، لا يزال تيك توك يتصدر بانتظام الرسوم البيانية في الولايات المتحدة، كما أنه يخضع لتدقيق مكثف على مستوى الولاية.