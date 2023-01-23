الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لتصفح تويتر من دون إعلانات... ماسك يعلن عن اشتراكات جديدة

علوم وتكنولوجيا
2023-01-23 | 03:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لتصفح تويتر من دون إعلانات... ماسك يعلن عن اشتراكات جديدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لتصفح تويتر من دون إعلانات... ماسك يعلن عن اشتراكات جديدة

ماسك يعلن عن اشتراكات جديدة لتصفح تويتر من دون إعلانات

أعلن رئيس تويتر إيلون ماسك في سلسلة تغريدات السبت أن خدمة الاشتراك المدفوعة في الشبكة ستعرض إعلانات أقل للمستخدمين، بما يشمل فئة خالية تماماً من الإعلانات.

يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه الشبكة الاجتماعية وضعاً اقتصادياً ضبابياً منذ استحواذ ماسك عليها في تشرين الأول/أكتوبر.

كتب ماسك على حسابه على تويتر السبت "الإعلانات متكررة جداً على تويتر وكبيرة جداً. نتخذ تدابير للتصدي لهذين الجانبين معاً في الأسابيع المقبلة".

وأشار إلى أن الشبكة ستتيح "اشتراكاً أعلى سعراً لا يتضمن أي إعلانات".

وسيكون هذا تغييراً جذرياً في نموذج الأعمال في تويتر التي اعتمدت حتى الآن على الإعلانات الموجهة لتوليد الإيرادات، قبل إطلاق خدمة الاشتراك المدفوع في منتصف كانون الأول/ديسمبر.

لكن الإعلانات شكلت موضع تساؤلات بالنسبة لتويتر مؤخراً، بعد أن طرد ماسك حوالى نصف موظفي الشركة البالغ عددهم 7500 في أواخر العام الماضي. وأثارت هذه الخطوة مخاوف من أن الشركة لم يعد لديها عدد كافٍ من الموظفين لتولي مهام الإشراف على المحتوى.

وقال ماسك إن استراتيجيته تتمثل في خفض التكاليف بشكل كبير مع زيادة الإيرادات، وأن خدمة الاشتراك الجديدة المسماة Twitter Blue (تويتر بلو) والتي تمنح المستخدمين علامة توثيق زرقاء مقابل دفع رسوم، ستساعد في الوصول إلى هذا الهدف.

وتبلغ تكلفة الخدمة 11 دولاراً شهرياً في الولايات المتحدة، وهي متاحة على أنظمة تشغيل هواتف أندرويد وآي أو اس، بحسب موقع الشركة.

تتوفر اشتراكات أيضاً مقابل 8 دولارات شهرياً أو 84 دولاراً في السنة بسعر مخفض.

يتوفر Twitter Blue حالياً في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ونيوزيلندا وأستراليا واليابان.

وشهدت تويتر بقيادة ماسك حالة من الفوضى، مع صرف جماعي للعمال، وإعادة حسابات محظورة، وتعليق صفحات صحافيين ينتقدون الملياردير المولود في جنوب إفريقيا.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

تويتر

إيلون ماسك

تويتر بلو

اشتراكات جديدة

اعلانات

LBCI التالي
استراتيجية علاج جديدة تقلل من خطر عودة سرطان الأمعاء
أول مسبار قمري كوري جنوبي يلتقط صورًا مذهلة للأرض والقمر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2022-12-21

إيلون ماسك يقول إنّه سيتنحّى عن رئاسة تويتر

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2022-12-19

إيلون ماسك يجري استطلاعاً حول تنحيه عن إدارة تويتر... كيف جاءت النتيجة؟ (صورة)

LBCI
أخبار دولية
2022-12-17

إيلون ماسك يعلن أنه سيعيد حسابات الصحافيين المعلّقة على تويتر

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-17

أ.ف.ب: إيلون ماسك يقول إنه سيعيد تشغيل حسابات الصحافيين المعلّقة على تويتر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
05:22

استراتيجية علاج جديدة تقلل من خطر عودة سرطان الأمعاء

LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:41

أول مسبار قمري كوري جنوبي يلتقط صورًا مذهلة للأرض والقمر

LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:30

لأخذ استراحة من التطبيق... إنستغرام يطلق ميزة "الوضع الهادئ"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-01-20

غوغل تعلن الاستغناء عن نحو 12 ألف موظف

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
06:58

البيطار يعود الى تحقيقات المرفأ

LBCI
أخبار لبنان
16:40

اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2022-12-30

الإشتباك السياسي الجديد يدخل ملف الكهرباء في بازار نزاع صلاحيات الحكومة

LBCI
فنّ
2023-01-02

وفاة المغنية الحائزة جائزة "غرامي" أنيتا بوينتر عن 74 عاماً

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:40

اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
15:12

فيديو يظهر لحظة القاء قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI... والأضرار التي تسببت بها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

على خط تهريب البشر عند الحدود الشمالية للبنان... آلافٌ يحاولون التسلل يومياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

يوميّة العامل تُساوي قالب جبنة أو لبنة... والحل بإنتاج منزلي

LBCI
رياضة
14:12

نجوم التنس خارج بطولة أستراليا المفتوحة من الدور الرابع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

المصارف تنتقد صيغة اقتراح قانون إعادة الانتظام إلى النظام المالي

LBCI
أخبار دولية
14:01

النسخة الثالثة من حفل joy awards في الرياض... تثبّت مجددا مكانة المملكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

ما هي تداعيات تطبيق سعر الـ١٥ الف ليرة للدولار على الاقتصاد والمواطنين؟

LBCI
أخبار دولية
13:58

فعاليات موسم الرياض مستمرة وجديدها imagination park

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
15:12

فيديو يظهر لحظة القاء قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI... والأضرار التي تسببت بها

LBCI
أخبار لبنان
16:40

اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
04:26

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
14:58

مجهولون ألقوا قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI ما أدى الى انفجارها والتسبب بأضرار مادية وعناصر من مخابرات الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات حضروا إلى المكان وباشروا بالتحقيقات

LBCI
امن وقضاء
03:56

بالصورة - حشوة القنبلة التي ألقيت على مبنى الـ LBCI امس مليئة بالخردق وادت الى الاضرار المادية بالسيارات والاستوديو ونوعية الحشوة تدل على ان الاعتداء ليس للتهويل فحسب

LBCI
امن وقضاء
16:12

الـ LBCI بعد حادثة القاء قنبلة: سنكون كما كنا دوما منبرا للحرية والدفاع عن لبنان

LBCI
أخبار سياسية
07:05

معلومات للـLBCI: لقاء سيجمع غدًا الحاج وفيق صفا والوزير جبران باسيل

LBCI
منوعات
07:56

فرقة مياس ترقص مع بيونسيه وترفع اسم لبنان مجددا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة