الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

استراتيجية علاج جديدة تقلل من خطر عودة سرطان الأمعاء

علوم وتكنولوجيا
2023-01-23 | 05:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
استراتيجية علاج جديدة تقلل من خطر عودة سرطان الأمعاء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
استراتيجية علاج جديدة تقلل من خطر عودة سرطان الأمعاء

استراتيجية علاج جديدة تقلل من خطر عودة سرطان الأمعاء

كشفت احدى التجارب، التي قادتها جامعتا برمنغهام وليدز وبتمويل من مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة ونشرت نتيجتها في مجلة علم الأورام السريرية، أن إعطاء مرضى سرطان الأمعاء علاجًا كيميائيًا قبل الجراحة يقلل من خطر عودته بنسبة 28 في المئة.

واعتبر الخبراء أن واحد من كل ثلاثة مرضى يعاود الإصابة بعد الجراحة، وهو رقم وصفه اختصاصيو السرطان الذين أمضوا سنوات في البحث عن استراتيجيات علاجية جديدة بأنه "مرتفع للغاية". 

ومن هذا المنطلق، وجدت تجربة سريرية أن إعطاء العلاج الكيميائي قبل الجراحة لسرطان الأمعاء في مراحله المبكرة يقلل من فرصة عودة المرض بنسبة 28 في المئة. وقال الخبراء إن مئات الآلاف من المرضى في جميع أنحاء العالم يمكن أن يستفيدوا من هذا الاختراق كل عام. 

وبدوره، قال جينيفيف إدواردز، الرئيس التنفيذي لشركة Bowel Cancer UK : "إنه لأمر رائع أن نرى مثل هذه النتائج الإيجابية من هذه التجربة القوية، نتابعها باهتمام كبير". 

وأضاف: "إنها أخبار رائعة لديها القدرة على إحداث فرق حقيقي في حياة الآلاف من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الأمعاء في مراحله المبكرة كل عام."
 
الجدير بالذكر أن العلاج الكيميائي يُعطى عادةً بعد الجراحة لقتل أي خلايا سرطانية شاردة قد تؤدي إلى عودة المرض. ولكن في ظل النظام الجديد، يتلقى المرضى 6 أسابيع من العلاج الكيميائي، ثم يخضعون للجراحة، ثم 18 أسبوعًا من العلاج الكيميائي بعدها. 
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

علاج

سرطان

سرطان الأمعاء

مرضى

جراحة

لتصفح تويتر من دون إعلانات... ماسك يعلن عن اشتراكات جديدة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2022-12-04

نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ "الاحد مع ماريو": سننتظر حتى الاسبوع المقبل وان لم يتمّ حلّ مشكلة المستحقات لن تستطيع المستشفيات ان تستمرّ في علاج مرضى غسيل الكلى ولا مرضى السرطان

LBCI
صحة وتغذية
2023-01-07

اكتشاف جديد قد يكون مفتاحًا لعلاج سرطان الثدي

LBCI
أخبار دولية
2023-01-06

الولايات المتحدة تجيز دواءً جديدًا لعلاج مرضى ألزهايمر

LBCI
منوعات
2023-01-06

تضامناً مع مرضى السرطان... مغامرة تجديف "غير مسبوقة" في المحيط الهادئ (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:17

لتصفح تويتر من دون إعلانات... ماسك يعلن عن اشتراكات جديدة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:41

أول مسبار قمري كوري جنوبي يلتقط صورًا مذهلة للأرض والقمر

LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:30

لأخذ استراحة من التطبيق... إنستغرام يطلق ميزة "الوضع الهادئ"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-01-20

غوغل تعلن الاستغناء عن نحو 12 ألف موظف

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
06:58

البيطار يعود الى تحقيقات المرفأ

LBCI
أخبار لبنان
16:40

اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2022-12-30

الإشتباك السياسي الجديد يدخل ملف الكهرباء في بازار نزاع صلاحيات الحكومة

LBCI
فنّ
2023-01-02

وفاة المغنية الحائزة جائزة "غرامي" أنيتا بوينتر عن 74 عاماً

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:40

اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
15:12

فيديو يظهر لحظة القاء قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI... والأضرار التي تسببت بها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

على خط تهريب البشر عند الحدود الشمالية للبنان... آلافٌ يحاولون التسلل يومياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

يوميّة العامل تُساوي قالب جبنة أو لبنة... والحل بإنتاج منزلي

LBCI
رياضة
14:12

نجوم التنس خارج بطولة أستراليا المفتوحة من الدور الرابع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

المصارف تنتقد صيغة اقتراح قانون إعادة الانتظام إلى النظام المالي

LBCI
أخبار دولية
14:01

النسخة الثالثة من حفل joy awards في الرياض... تثبّت مجددا مكانة المملكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

ما هي تداعيات تطبيق سعر الـ١٥ الف ليرة للدولار على الاقتصاد والمواطنين؟

LBCI
أخبار دولية
13:58

فعاليات موسم الرياض مستمرة وجديدها imagination park

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
15:12

فيديو يظهر لحظة القاء قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI... والأضرار التي تسببت بها

LBCI
أخبار لبنان
16:40

اليكم ما اظهرته التحقيقات الاولية في حادثة القاء قنبلة باتجاه الـ LBCI.... (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
04:26

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
14:58

مجهولون ألقوا قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI ما أدى الى انفجارها والتسبب بأضرار مادية وعناصر من مخابرات الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات حضروا إلى المكان وباشروا بالتحقيقات

LBCI
امن وقضاء
03:56

بالصورة - حشوة القنبلة التي ألقيت على مبنى الـ LBCI امس مليئة بالخردق وادت الى الاضرار المادية بالسيارات والاستوديو ونوعية الحشوة تدل على ان الاعتداء ليس للتهويل فحسب

LBCI
امن وقضاء
16:12

الـ LBCI بعد حادثة القاء قنبلة: سنكون كما كنا دوما منبرا للحرية والدفاع عن لبنان

LBCI
أخبار سياسية
07:05

معلومات للـLBCI: لقاء سيجمع غدًا الحاج وفيق صفا والوزير جبران باسيل

LBCI
منوعات
07:56

فرقة مياس ترقص مع بيونسيه وترفع اسم لبنان مجددا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة