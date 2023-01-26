ميتا تسمح لترامب العودة الى فيسبوك وإنستغرام

ميتا تسمح لترامب العودة الى فيسبوك وإنستغرام



أعلنت شركة ميتا العملاقة أنها تعتزم السماح قريبًا بإعادة تفعيل حسابي الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب على فيسبوك وإنستغرام، بعد عامين من حظره في أعقاب اعتداء أنصاره عام 2021 على مبنى الكابيتول.



وقال بيان صادر عن نيك كليغ، رئيس ميتا للشؤون الدولية: "سنعيد تفعيل حسابي السيد ترامب على فيسبوك وإنستغرام في الأسابيع المقبلة"، مضيفًا أن ذلك سيترافق مع "قواعد حماية جديدة" لمنع تكرار المخالفات السابقة.



وأشار كليغ الى أنه من الآن فصاعدًا، يمكن تعليق حساب الزعيم الجمهوري لمدة تصل إلى عامين عن كل انتهاك لسياسات المنصة.



ولم يكن من الواضح متى أو إن كان ترامب الذي أعلن ترشحه للرئاسة للمرة الثالثة يرغب بالعودة إلى المنصتين، كما أن ممثليه لم يردوا فورًا على طلب للتعليق.



وكان فيسبوك حظر ترامب بعد يوم من تمرد 6 كانون الثاني 2021، عندما حاولت مجموعة من أنصاره منع تنصيب جو بايدن رئيساً من خلال اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن.



وحذّر ترامب على موقعه "تروث سوشال" من أن "شيئا كهذا لا يجب أن يحصل مجدداً لرئيس خلال ولايته، أو لأي شخص آخر لا يستحق العقاب".



وأعاد مالك تويتر الجديد إيلون ماسك أيضًا تفعيل حساب ترامب على المنصة في تشرين الثاني الماضي، بعد أيام من إعلان الرئيس الأسبق قراره الترشح للرئاسة، لكنه لم ينشر أي تغريدة حتى الآن.