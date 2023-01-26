روبوت محادثة يجتاز امتحانات إحدى كليات الحقوق الأميركية

أنتجت شركة "أوبن إيه آي"OpenAI الناشئة في كاليفورنيا روبوت "تشات جي بي تي"ChatGPT باستطاعته أن يجتاز امتحانات إحدى كليات الحقوق الأميركية.

ويتغذى روبوت المحادثة من كميات كبيرة من البيانات المنشورة على الإنترنت ويستطيع كتابة نصوص رداً على أسئلة بسيطة وموضوعات عدة كالقانون الدستوري والضرائب.

وأعطى الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة مينيسوتا جوناثان تشوي الروبوت "تشات جي بي تي" الاختبار نفسه الذي يخوضه الطلاب للتخرج، وهو يضم 95 سؤالاً تتوافر خيارات متعددة للإجابة، و12 سؤالاً استنتاجياً في أربعة تخصّصات.

وفي مقال أكاديمي نُشر الاثنين، أشار تشوي وزملاؤه إلى أنّ الروبوت حصل على درجة إجمالية هي "سي +"، وهي درجة كافية للنجاح في الامتحان.

وأضاف معدّو الدراسة أن "تشات جي بي تي" أظهر في كتابة نصوصه أنّه يتقن القواعد القانونية الأساسية وأنه يتمتع بقدرة قوية على التنظيم والكتابة، إلا أنه غالباً ما كان يجد صعوبة في تحديد المشكلات عند طرح سؤال مفتوح عليه".

ودفعت بعض النتائج المقنعة جداً أساتذة في عدد من الجامعات إلى إبداء قلقهم من خطر انتشار الغشّ على نطاق واسع وانتهاء أساليب التدريس التقليدية في الفصول الدراسية.