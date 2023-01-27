الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
دكتور بام
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مرور كويكب بحجم شاحنة عند مسافة قريبة بمحاذاة الأرض
علوم وتكنولوجيا
2023-01-27 | 06:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مرور كويكب بحجم شاحنة عند مسافة قريبة بمحاذاة الأرض
مرور كويكب بحجم شاحنة عند مسافة قريبة بمحاذاة الأرض
مرّ كويكب بحجم شاحنة الخميس بالقرب من الأرض من دون أن يتسبب بأي أضرار، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).
ولم تكن هناك حاجة لإطلاق مهمة فضائية ترمي إلى تفجير الكويكب أو تحويل مساره عبر الصواريخ، على غرار ما يظهر في أفلام هوليوود، فكويكب "بي يو 2023" مرّ بجانب الأرض من دون تسجيل أي حادثة قبل أن يكمل مساره في الفضاء.
واقترب الكويكب من الطرف الجنوبي لأميركا الجنوبية الجمعة قرابة الساعة 00,27 بتوقيت غرينتش، بحسب العلماء.
واقترب "بي يو 2023" عند مسافة 3600 كيلومتر من سطح الأرض، أي أقرب بكثير من أقمار اصطناعية عدة تدور حول الأرض.
رُصد الكويكب السبت بواسطة مرصد في شبه جزيرة القرم من جانب عالم الفلك الهاوي غينادي بوريسوف الذي سبق أن رصد مذنّباً بين النجوم في عام 2019.
ثم أجريت عشرات عمليات رصد أخرى من مراصد في جميع أنحاء العالم.
وخلص نظام تقييم مخاطر الارتطام التابع لناسا سريعاً إلى أن الكويكب لن يصيب الأرض.
وقال الباحث في وكالة ناسا ديفيد فارنوكيا الذي ساعد في تطوير هذا النظام "على الرغم من العدد الضئيل للغاية لعمليات المراقبة، فقد استطاع النظام أن يتوقع بأن الكويكب سيمر عند مسافة قريبة للغاية من الأرض".
وأضاف "في الواقع، هذه من أقرب المرات التي يدنو فيها جسم من الأرض على الإطلاق".
وحتى لو كان حصل اصطدام مع الأرض، فإن الكويكب الذي يبلغ قطره 3,5 أمتار إلى 8,5 أمتار، كان ليتفكك إلى حد كبير في الغلاف الجوي للأرض، ما قد يفضي إلى عدد قليل من النيازك الصغيرة.
وقال مسؤولون في ناسا إن جاذبية الأرض ستغير مدار الكويكب حول الشمس. واستغرق الكويكب 359 يوماً لإكمال مداره حول الشمس، ولكن بعد هذا الاقتراب الكبير مع الأرض، سيستغرق إكمال مداره 425 يوماً.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
كويكب
ناسا
التالي
مصر تكشف عن مقابر فرعونية ومومياء كاملة في منطقة سقارة قرب القاهرة
روبوت محادثة يجتاز امتحانات إحدى كليات الحقوق الأميركية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-01-12
ناسا تكتشف كوكبًا جديدًا... يشبه الأرض!
علوم وتكنولوجيا
2023-01-12
ناسا تكتشف كوكبًا جديدًا... يشبه الأرض!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-01-10
لأول مرة منذ 50 ألف عام.. "ناسا" تكشف موعد ظهور المذنب الأخضر
علوم وتكنولوجيا
2023-01-10
لأول مرة منذ 50 ألف عام.. "ناسا" تكشف موعد ظهور المذنب الأخضر
0
علوم وتكنولوجيا
2023-01-03
قمر ناسا الصناعي NOAA-21 يلتقط صورة عالمية مذهلة لكوكب الأرض
علوم وتكنولوجيا
2023-01-03
قمر ناسا الصناعي NOAA-21 يلتقط صورة عالمية مذهلة لكوكب الأرض
0
علوم وتكنولوجيا
2023-01-02
صور ناسا تكشف عجائب جمال الشتاء... الثلوج على كوكب المريخ (صور)
علوم وتكنولوجيا
2023-01-02
صور ناسا تكشف عجائب جمال الشتاء... الثلوج على كوكب المريخ (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
06:46
مصر تكشف عن مقابر فرعونية ومومياء كاملة في منطقة سقارة قرب القاهرة
علوم وتكنولوجيا
06:46
مصر تكشف عن مقابر فرعونية ومومياء كاملة في منطقة سقارة قرب القاهرة
0
علوم وتكنولوجيا
2023-01-26
روبوت محادثة يجتاز امتحانات إحدى كليات الحقوق الأميركية
علوم وتكنولوجيا
2023-01-26
روبوت محادثة يجتاز امتحانات إحدى كليات الحقوق الأميركية
0
علوم وتكنولوجيا
2023-01-26
ميتا تسمح لترامب العودة الى فيسبوك وإنستغرام
علوم وتكنولوجيا
2023-01-26
ميتا تسمح لترامب العودة الى فيسبوك وإنستغرام
0
علوم وتكنولوجيا
2023-01-25
دراسة... الكلاب قد تكشف "نية" أصحابها وقت الطعام
علوم وتكنولوجيا
2023-01-25
دراسة... الكلاب قد تكشف "نية" أصحابها وقت الطعام
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
10:04
في أسبوع الموضة بباريس... "فيكتور أند رولف" تقلب الموضة رأسا على عقب "حرفيا"! (فيديو)
موضة وجمال
10:04
في أسبوع الموضة بباريس... "فيكتور أند رولف" تقلب الموضة رأسا على عقب "حرفيا"! (فيديو)
0
أمن وقضاء
2023-01-26
مصادر وزير العدل للـ LBCI : خوري لن يبادر الى اتخاذ اي قرار الا بناء على توصية مجلس القضاء الاعلى
أمن وقضاء
2023-01-26
مصادر وزير العدل للـ LBCI : خوري لن يبادر الى اتخاذ اي قرار الا بناء على توصية مجلس القضاء الاعلى
0
أمن وقضاء
03:37
قوى الأمن: توقيف سارقين في الشويفات والأوزاعي
أمن وقضاء
03:37
قوى الأمن: توقيف سارقين في الشويفات والأوزاعي
0
أخبار دولية
00:34
إدانة منفذ إعتداء بإسم تنظيم الدولة الإسلامية في نيويورك
أخبار دولية
00:34
إدانة منفذ إعتداء بإسم تنظيم الدولة الإسلامية في نيويورك
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:32
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: للاستعداد لموجة جديدة محتملة من الأوكرانيين الفارين
أخبار دولية
08:32
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: للاستعداد لموجة جديدة محتملة من الأوكرانيين الفارين
0
أخبار دولية
08:10
تصعيد أمني يشهده قطاع غزة الفلسطيني...
أخبار دولية
08:10
تصعيد أمني يشهده قطاع غزة الفلسطيني...
0
أخبار دولية
08:02
بين فرنسا والعراق زيارة رسمية وتوقيع مجموعة من الإتفاقات الإستراتيجية
أخبار دولية
08:02
بين فرنسا والعراق زيارة رسمية وتوقيع مجموعة من الإتفاقات الإستراتيجية
0
أخبار لبنان
08:00
وفد من أهالي ضحايا المرفأ زار المطران عوده والاخير أكد دعمه لقضيتهم
أخبار لبنان
08:00
وفد من أهالي ضحايا المرفأ زار المطران عوده والاخير أكد دعمه لقضيتهم
0
أخبار لبنان
07:59
قوى المعارضة تعقد اليوم إجتماعًا موسعًا... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
07:59
قوى المعارضة تعقد اليوم إجتماعًا موسعًا... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
07:54
ماذا في جديد الصراع بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية؟
أخبار لبنان
07:54
ماذا في جديد الصراع بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية؟
0
أخبار لبنان
07:16
بيان نواب المعارضة: لن نرضخ!
أخبار لبنان
07:16
بيان نواب المعارضة: لن نرضخ!
0
أخبار لبنان
05:11
وزير الدفاع: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني
أخبار لبنان
05:11
وزير الدفاع: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني
0
أخبار لبنان
04:37
حماده من بكركي: قد يكون هناك من زيارة قريبة لتيمور جنبلاط الى بكركي
أخبار لبنان
04:37
حماده من بكركي: قد يكون هناك من زيارة قريبة لتيمور جنبلاط الى بكركي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
09:15
إنخفاض بأسعار المحروقات
امن وقضاء
09:15
إنخفاض بأسعار المحروقات
2
اقتصاد
02:12
اسعار المحروقات لا تزال في ارتفاع مستمرّ... كم بلغت اليوم؟
اقتصاد
02:12
اسعار المحروقات لا تزال في ارتفاع مستمرّ... كم بلغت اليوم؟
3
امن وقضاء
03:35
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور يخلي سبيل ١٣ موقوفًا بملف النافعة ومدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تستأنف القرار لكن الهيئة الإتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي صدقت قرار منصور بالأكثرية
امن وقضاء
03:35
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور يخلي سبيل ١٣ موقوفًا بملف النافعة ومدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تستأنف القرار لكن الهيئة الإتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي صدقت قرار منصور بالأكثرية
4
أمن وقضاء
04:18
جريمة قتل صبحي فخري وزوجته..."ارجاء"
أمن وقضاء
04:18
جريمة قتل صبحي فخري وزوجته..."ارجاء"
5
فنّ
05:26
ايلي مشنتف يعلن انفصاله... نهاية علاقة دامت 10 سنوات!
فنّ
05:26
ايلي مشنتف يعلن انفصاله... نهاية علاقة دامت 10 سنوات!
6
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ماذا حصل مع نجاة عون اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ماذا حصل مع نجاة عون اليوم؟
7
امن وقضاء
05:05
وزير الدفاع من بكركي: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني ولا اتخذ قراراتي الا وفقا للقوانين ولا اعمل بأي اجندة سياسية
امن وقضاء
05:05
وزير الدفاع من بكركي: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني ولا اتخذ قراراتي الا وفقا للقوانين ولا اعمل بأي اجندة سياسية
8
حال الطقس
01:02
سلسلة من المنخفضات الجوية الاسبوع المقبل...
حال الطقس
01:02
سلسلة من المنخفضات الجوية الاسبوع المقبل...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store