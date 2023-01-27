الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
دكتور بام
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مرور كويكب بحجم شاحنة عند مسافة قريبة بمحاذاة الأرض

علوم وتكنولوجيا
2023-01-27 | 06:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مرور كويكب بحجم شاحنة عند مسافة قريبة بمحاذاة الأرض
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مرور كويكب بحجم شاحنة عند مسافة قريبة بمحاذاة الأرض

مرور كويكب بحجم شاحنة عند مسافة قريبة بمحاذاة الأرض

مرّ كويكب بحجم شاحنة الخميس بالقرب من الأرض من دون أن يتسبب بأي أضرار، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

ولم تكن هناك حاجة لإطلاق مهمة فضائية ترمي إلى تفجير الكويكب أو تحويل مساره عبر الصواريخ، على غرار ما يظهر في أفلام هوليوود، فكويكب "بي يو 2023" مرّ بجانب الأرض من دون تسجيل أي حادثة قبل أن يكمل مساره في الفضاء.

واقترب الكويكب من الطرف الجنوبي لأميركا الجنوبية الجمعة قرابة الساعة 00,27 بتوقيت غرينتش، بحسب العلماء.

واقترب "بي يو 2023" عند مسافة 3600 كيلومتر من سطح الأرض، أي أقرب بكثير من أقمار اصطناعية عدة تدور حول الأرض.

رُصد الكويكب السبت بواسطة مرصد في شبه جزيرة القرم من جانب عالم الفلك الهاوي غينادي بوريسوف الذي سبق أن رصد مذنّباً بين النجوم في عام 2019.

ثم أجريت عشرات عمليات رصد أخرى من مراصد في جميع أنحاء العالم.

وخلص نظام تقييم مخاطر الارتطام التابع لناسا سريعاً إلى أن الكويكب لن يصيب الأرض.

وقال الباحث في وكالة ناسا ديفيد فارنوكيا الذي ساعد في تطوير هذا النظام "على الرغم من العدد الضئيل للغاية لعمليات المراقبة، فقد استطاع النظام أن يتوقع بأن الكويكب سيمر عند مسافة قريبة للغاية من الأرض".

وأضاف "في الواقع، هذه من أقرب المرات التي يدنو فيها جسم من الأرض على الإطلاق".

وحتى لو كان حصل اصطدام مع الأرض، فإن الكويكب الذي يبلغ قطره 3,5 أمتار إلى 8,5 أمتار، كان ليتفكك إلى حد كبير في الغلاف الجوي للأرض، ما قد يفضي إلى عدد قليل من النيازك الصغيرة.

وقال مسؤولون في ناسا إن جاذبية الأرض ستغير مدار الكويكب حول الشمس. واستغرق الكويكب 359 يوماً لإكمال مداره حول الشمس، ولكن بعد هذا الاقتراب الكبير مع الأرض، سيستغرق إكمال مداره 425 يوماً.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

كويكب

ناسا

LBCI التالي
مصر تكشف عن مقابر فرعونية ومومياء كاملة في منطقة سقارة قرب القاهرة
روبوت محادثة يجتاز امتحانات إحدى كليات الحقوق الأميركية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-01-12

ناسا تكتشف كوكبًا جديدًا... يشبه الأرض!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-01-10

لأول مرة منذ 50 ألف عام.. "ناسا" تكشف موعد ظهور المذنب الأخضر

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-01-03

قمر ناسا الصناعي NOAA-21 يلتقط صورة عالمية مذهلة لكوكب الأرض

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-01-02

صور ناسا تكشف عجائب جمال الشتاء... الثلوج على كوكب المريخ (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:46

مصر تكشف عن مقابر فرعونية ومومياء كاملة في منطقة سقارة قرب القاهرة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-01-26

روبوت محادثة يجتاز امتحانات إحدى كليات الحقوق الأميركية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-01-26

ميتا تسمح لترامب العودة الى فيسبوك وإنستغرام

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-01-25

دراسة... الكلاب قد تكشف "نية" أصحابها وقت الطعام

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
10:04

في أسبوع الموضة بباريس... "فيكتور أند رولف" تقلب الموضة رأسا على عقب "حرفيا"! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2023-01-26

مصادر وزير العدل للـ LBCI : خوري لن يبادر الى اتخاذ اي قرار الا بناء على توصية مجلس القضاء الاعلى

LBCI
أمن وقضاء
03:37

قوى الأمن: توقيف سارقين في الشويفات والأوزاعي

LBCI
أخبار دولية
00:34

إدانة منفذ إعتداء بإسم تنظيم الدولة الإسلامية في نيويورك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:32

مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: للاستعداد لموجة جديدة محتملة من الأوكرانيين الفارين

LBCI
أخبار دولية
08:10

تصعيد أمني يشهده قطاع غزة الفلسطيني...

LBCI
أخبار دولية
08:02

بين فرنسا والعراق زيارة رسمية وتوقيع مجموعة من الإتفاقات الإستراتيجية

LBCI
أخبار لبنان
08:00

وفد من أهالي ضحايا المرفأ زار المطران عوده والاخير أكد دعمه لقضيتهم

LBCI
أخبار لبنان
07:59

قوى المعارضة تعقد اليوم إجتماعًا موسعًا... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
07:54

ماذا في جديد الصراع بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية؟

LBCI
أخبار لبنان
07:16

بيان نواب المعارضة: لن نرضخ!

LBCI
أخبار لبنان
05:11

وزير الدفاع: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني

LBCI
أخبار لبنان
04:37

حماده من بكركي: قد يكون هناك من زيارة قريبة لتيمور جنبلاط الى بكركي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
09:15

إنخفاض بأسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
02:12

اسعار المحروقات لا تزال في ارتفاع مستمرّ... كم بلغت اليوم؟

LBCI
امن وقضاء
03:35

معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور يخلي سبيل ١٣ موقوفًا بملف النافعة ومدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تستأنف القرار لكن الهيئة الإتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي صدقت قرار منصور بالأكثرية

LBCI
أمن وقضاء
04:18

جريمة قتل صبحي فخري وزوجته..."ارجاء"

LBCI
فنّ
05:26

ايلي مشنتف يعلن انفصاله... نهاية علاقة دامت 10 سنوات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ماذا حصل مع نجاة عون اليوم؟

LBCI
امن وقضاء
05:05

وزير الدفاع من بكركي: لا يمكن ان يكون الكلام عن اقالة قائد الجيش قد صدر عني ولا اتخذ قراراتي الا وفقا للقوانين ولا اعمل بأي اجندة سياسية

LBCI
حال الطقس
01:02

سلسلة من المنخفضات الجوية الاسبوع المقبل...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة