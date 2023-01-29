الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
15
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كرة السلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
15
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ماذا يشهد العام 2023 من جديد على صعيد التكنولوجيا ووسائل التواصل والتطبيقات؟
الكاتب:
مايا عيد
علوم وتكنولوجيا
2023-01-29 | 06:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ماذا يشهد العام 2023 من جديد على صعيد التكنولوجيا ووسائل التواصل والتطبيقات؟
ماذا يشهد العام 2023 من جديد على صعيد التكنولوجيا ووسائل التواصل والتطبيقات؟
مع التطور التكنولوجي، والتغيرات التي تشهدها التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، أوضح المستشار في أمن وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي رولاند ابي نجم أن التوجه خلال العام 2023 هو الـ decentralized اي انه لم يعد شخصاً واحدا يضع القوانين ويتحكم بوسيلة التواصل الاجتماعي، بل هناك مجموعة تضع المواضيع والمسموح والممنوع.
أما التطبيقات التقليدية فشرح خلال برنامج "للتوضيح" عبر الـ LBCI، والذي تقدمه الاعلامية مايا عيد، أنها تحاول ادخال الـ metaverse خصوصا شركة meta، ليبدأ العيش مع العالم الافتراضي.
ماذا يعني العالم الافتراضي؟
هذا العالم يعني، بحسب ابي نجم، انه يصبح بالامكان الاتصال بين شخصين، وكأنهما يجلسان مع بعضهما في المكان نفسه، أكان خلال محاضرات أم حفلات غنائية وغيرها، افتراضيا.
ماذا عن الـchat gpt؟
يشرح ابي نجم أن الـ chat gpt هو تواصل الشخص مع روبوت للحصول على أجوبة. وهذا التطبيق يحزن مليارات البيانات، وبحسب ما يخزنه، يمكنه تقديم الاجوبة والدقة. وشدد ابي نجم على ان "داتا البيانات هي النفط الجديد"، مشيرا الى أن مع الوقت سيتطور.
الفرق بين غوغل والـ Chat gpt؟
بقول أبي نجم إن غوغل هو بحث مرتبط بالمواقع الالكترونية، أما الـ chat gpt فهي بحث مرتبط ببيانات، مثالا على ذلك، يمكن ان تطلب من التطبيق القيام بفرض ما عن موضوع معين، وهو يقوم بذلك ويرسله.
لكنه لوحظ، بحسب ابي نجم، أن أحيانا الاجابة، تختلف، بحسب اللغة المستخدمة.
الروبوتات ستنضم الى عالمنا؟
أكد ابي نجم أن الروبوتات هي موجودة أصلا في عالمنا، والكثير من المعامل تعمل بالروبوتات، إذ ان "سيري" هي روبوت. والروبوت هو مجموعة من البرمجيات الموجودة بـ hardware، بغض النظر عن شكل الروبوت، الذي عادة ما يكون لهدف تسويقي.
ومع اضافة الذكاء الاصطناعي يكون للروبوت قدرة التصنيع وممارسة الرياضة وغيرها...
ماذا عن مستقبل السيارات؟
يبدو بحسب ابي نجم أن "تسلا" تشهد اكثر من اشكالية، ابرزها، استثمار ايلون ماسك بتويتر ما كبّدها خسائر كبيرة، اضافة الى وجود منافسة مع شركات صينية لتصنيعها سيارات كهربائية.
وقال: أبعد من ذلك، اصبحنا نتحدث اليوم عن سيارات ذكية لا تسمح بوقوع حوادث، وتساهم بالقيادة الذاتية، وموضوع ازمة اليوم ليست ازمة الطاقة التي اعتبرها موقته بسبب الحرب الاوكرانية - الروسية، بل ازمة رقائق. وشرح في السياق، انه بسبب كورونا واغلاق الصين، استُخدمت الرقائق المخزنة للسيارات بالحواسيب والهواتف، ما أدى الى نقص حاد بالرقائق، ما أشعل حربا اقتصادية بين اميركا والصين.
***
لمشاهدة كامل الحلقة عبر الموقع الالكتروني
اضغط هنا
***
لمشاهدة الحلقة عبر فايسبوك، اليكم الفيديو أدناه:
آخر الأخبار
أخبار لبنان
اخبار البرامج
علوم وتكنولوجيا
السيارات
الروبوت
توضيح
التكنولوجيا
وسائل التواصل
التطبيقات
أداة ChatGPT مستمرة بإثارة الجدل... ومعاهد تحظر على الطلاب استخدامها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-01-26
تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في بيروت
أخبار لبنان
2023-01-26
تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في بيروت
0
آخر الأخبار
2023-01-25
عراجي لـ "للتوضيح": مشروع الهيئة الوطنية للدواء هو نظام وكالة جديد يُشبه تقريبا الانظمة الدولية للاهتمام بالدواء من المصنع وصولاً للمريض
آخر الأخبار
2023-01-25
عراجي لـ "للتوضيح": مشروع الهيئة الوطنية للدواء هو نظام وكالة جديد يُشبه تقريبا الانظمة الدولية للاهتمام بالدواء من المصنع وصولاً للمريض
0
آخر الأخبار
2023-01-25
عراجي لـ "للتوضيح": استيراد الدواء يجب ان يكون مدروساً وقمنا بضمّ المختبر المركزي الوطني في مشروع وكالة الدواء لفحص الادوية الوطنية والمستوردة
آخر الأخبار
2023-01-25
عراجي لـ "للتوضيح": استيراد الدواء يجب ان يكون مدروساً وقمنا بضمّ المختبر المركزي الوطني في مشروع وكالة الدواء لفحص الادوية الوطنية والمستوردة
0
آخر الأخبار
2023-01-25
عراجي لـ "للتوضيح": مشروع الهيئة الوطنية للدواء حتى اليوم لا يزال بحاجة لمراسيم تطبيقية ويجب الاسراع به وتطبيقه
آخر الأخبار
2023-01-25
عراجي لـ "للتوضيح": مشروع الهيئة الوطنية للدواء حتى اليوم لا يزال بحاجة لمراسيم تطبيقية ويجب الاسراع به وتطبيقه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
04:36
أداة ChatGPT مستمرة بإثارة الجدل... ومعاهد تحظر على الطلاب استخدامها
علوم وتكنولوجيا
04:36
أداة ChatGPT مستمرة بإثارة الجدل... ومعاهد تحظر على الطلاب استخدامها
0
علوم وتكنولوجيا
2023-01-28
تويتر تعلن عن سياسة جديدة بشأن تعليق الحسابات
علوم وتكنولوجيا
2023-01-28
تويتر تعلن عن سياسة جديدة بشأن تعليق الحسابات
0
علوم وتكنولوجيا
2023-01-27
مصر تكشف عن مقابر فرعونية ومومياء كاملة في منطقة سقارة قرب القاهرة
علوم وتكنولوجيا
2023-01-27
مصر تكشف عن مقابر فرعونية ومومياء كاملة في منطقة سقارة قرب القاهرة
0
علوم وتكنولوجيا
2023-01-27
مرور كويكب بحجم شاحنة عند مسافة قريبة بمحاذاة الأرض
علوم وتكنولوجيا
2023-01-27
مرور كويكب بحجم شاحنة عند مسافة قريبة بمحاذاة الأرض
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
11:51
مصدر في أمن الدولة: الإشكال الذي حصل فجر الأحد لا يشبهنا ولا يمثّلنا
امن وقضاء
11:51
مصدر في أمن الدولة: الإشكال الذي حصل فجر الأحد لا يشبهنا ولا يمثّلنا
0
تقارير نشرة الاخبار
2022-12-01
200 ألف دولار وسبائك ذهبية ومجوهرات في خزنة الحارس... سرقة المازوت تقفل منشآت طرابلس بالشمع الأحمر
تقارير نشرة الاخبار
2022-12-01
200 ألف دولار وسبائك ذهبية ومجوهرات في خزنة الحارس... سرقة المازوت تقفل منشآت طرابلس بالشمع الأحمر
0
أخبار سياسية
05:39
فياض: لبنان يتطلّع إلى شراكة نفطية طويلة الأمد في البلوكين 4 و 9 ونأمل أن تساهم الاستكشافات المستقبلية بإطلاقِ عجلة التنمية الاقتصادية
أخبار سياسية
05:39
فياض: لبنان يتطلّع إلى شراكة نفطية طويلة الأمد في البلوكين 4 و 9 ونأمل أن تساهم الاستكشافات المستقبلية بإطلاقِ عجلة التنمية الاقتصادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
فضائح سرقة مازوت المنشآت في طرابلس تتوالى فصولا....إدعاءات وإستدعاءات وإثراء غير مشروع
تقارير نشرة الاخبار
13:54
فضائح سرقة مازوت المنشآت في طرابلس تتوالى فصولا....إدعاءات وإستدعاءات وإثراء غير مشروع
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جينيفر عون ابنه الـ13 عاماً لمعت في برنامج Sweden's Got Talent
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جينيفر عون ابنه الـ13 عاماً لمعت في برنامج Sweden's Got Talent
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
لبنان بات على السكة العملية للتنقيب عن النفط... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
07:55
لبنان بات على السكة العملية للتنقيب عن النفط... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
06:05
توقيع اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9.. فياض: لبنان يتطلّع إلى شراكة نفطية طويلة الأمد في البلوكين 4 و9
أخبار لبنان
06:05
توقيع اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج في الرقعتين 4 و9.. فياض: لبنان يتطلّع إلى شراكة نفطية طويلة الأمد في البلوكين 4 و9
0
أخبار لبنان
05:57
عوده: العدالة لا تجزأ وليست انتقائية أو كيدية وتمقت ازدواجية المعايير
أخبار لبنان
05:57
عوده: العدالة لا تجزأ وليست انتقائية أو كيدية وتمقت ازدواجية المعايير
0
أخبار لبنان
05:24
باسيل: في حال فشل مساعينا سأفكر جدياً بالترشّح لرئاسة الجمهورية
أخبار لبنان
05:24
باسيل: في حال فشل مساعينا سأفكر جدياً بالترشّح لرئاسة الجمهورية
0
أخبار لبنان
04:50
اجتماع نفطيّ في وزارة الطاقة.. اليكم تفاصيله
أخبار لبنان
04:50
اجتماع نفطيّ في وزارة الطاقة.. اليكم تفاصيله
0
أخبار لبنان
03:51
الراعي: نرجو ان يواصل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عمله لكشف الحقيقة في قضية المرفأ
أخبار لبنان
03:51
الراعي: نرجو ان يواصل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عمله لكشف الحقيقة في قضية المرفأ
0
رياضة
14:08
ملاكم لبناني ينقل شغفه لهذه الرياضة إلى عدد من المقعدين
رياضة
14:08
ملاكم لبناني ينقل شغفه لهذه الرياضة إلى عدد من المقعدين
0
رياضة
14:04
مشوار الفرق اللبنانية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة انطلق!
رياضة
14:04
مشوار الفرق اللبنانية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة انطلق!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:04
الثلوج على الأبواب... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
01:04
الثلوج على الأبواب... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
2
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ما هو عدد الساعات اليومية لزيادة التغذية الكهربائية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ما هو عدد الساعات اليومية لزيادة التغذية الكهربائية؟
3
آخر الأخبار
05:11
باسيل: قائد الجيش يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية ويأخد بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع ويتصرف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش
آخر الأخبار
05:11
باسيل: قائد الجيش يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية ويأخد بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع ويتصرف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش
4
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إليكم كلفة سلة المواطن الغذائية أسبوعيا
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إليكم كلفة سلة المواطن الغذائية أسبوعيا
5
امن وقضاء
09:00
جريح بإشكال في محل حلويات في زوق مصبح
امن وقضاء
09:00
جريح بإشكال في محل حلويات في زوق مصبح
6
خبر كاذب
10:27
الـLBCI تنفي ما يُنسب إليها عن إغلاق محطات توزيع البنزين أبوابها يوم غد أمام المواطنين في كل لبنان
خبر كاذب
10:27
الـLBCI تنفي ما يُنسب إليها عن إغلاق محطات توزيع البنزين أبوابها يوم غد أمام المواطنين في كل لبنان
7
أخبار سياسية
05:20
باسيل: في حال فشل المسعى الاول والثاني واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص سأفكر جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن مبدأ الخسارة والربح
أخبار سياسية
05:20
باسيل: في حال فشل المسعى الاول والثاني واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص سأفكر جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن مبدأ الخسارة والربح
8
أمن وقضاء
14:53
سجناء يعلقون مشانقهم في سجن رومية...
أمن وقضاء
14:53
سجناء يعلقون مشانقهم في سجن رومية...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store