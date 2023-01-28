تويتر تعلن عن سياسة جديدة بشأن تعليق الحسابات

تويتر تعلن عن سياسة جديدة بشأن تعليق الحسابات



أعلنت شركة تويتر يوم الجمعة، أن المستخدمين سيكونون قادرين على الطعن في تعليق الحساب وسيتم تقييمها وفقًا للمعايير الجديدة لمنصة التواصل الاجتماعي للعودة إلى وضعها السابق، بدءًا من 1 شباط.



ووفقًا للمعايير الجديدة، التي تلت شراء الملياردير إيلون ماسك للشركة في تشرين الأول، سيتم تعليق الحسابات فقط بسبب الانتهاكات الجسيمة أو المستمرة والمتكررة لسياسات النظام الأساسي.



وتشمل الانتهاكات الجسيمة للسياسة الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، والمشاركة في المضايقات المستهدفة للمستخدمين الآخرين، من بين أمور أخرى.



وقالت تويتر إنها من الآن فصاعدًا، ستتخذ إجراء أقل خطورة مقارنة بتعليق الحساب، مثل الحد من وصول التغريدات التي تنتهك سياساتها أو مطالبة المستخدمين بإزالة التغريدات قبل الاستمرار في استخدام الحساب.



وكان ماسك قد تعرض لانتقادات في كانون الأول بسبب تعليق حسابات العديد من الصحافيين بسبب الجدل حول نشر بيانات عامة حول طائرة الملياردير، لكنه أعادها في وقتٍ لاحق.