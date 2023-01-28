الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كرة السلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تويتر تعلن عن سياسة جديدة بشأن تعليق الحسابات

علوم وتكنولوجيا
2023-01-28 | 06:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تويتر تعلن عن سياسة جديدة بشأن تعليق الحسابات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تويتر تعلن عن سياسة جديدة بشأن تعليق الحسابات

تويتر تعلن عن سياسة جديدة بشأن تعليق الحسابات

أعلنت شركة تويتر يوم الجمعة، أن المستخدمين سيكونون قادرين على الطعن في تعليق الحساب وسيتم تقييمها وفقًا للمعايير الجديدة لمنصة التواصل الاجتماعي للعودة إلى وضعها السابق، بدءًا من 1 شباط.

ووفقًا للمعايير الجديدة، التي تلت شراء الملياردير إيلون ماسك للشركة في تشرين الأول، سيتم تعليق الحسابات فقط بسبب الانتهاكات الجسيمة أو المستمرة والمتكررة لسياسات النظام الأساسي.

وتشمل الانتهاكات الجسيمة للسياسة الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، والمشاركة في المضايقات المستهدفة للمستخدمين الآخرين، من بين أمور أخرى.

وقالت تويتر إنها من الآن فصاعدًا، ستتخذ إجراء أقل خطورة مقارنة بتعليق الحساب، مثل الحد من وصول التغريدات التي تنتهك سياساتها أو مطالبة المستخدمين بإزالة التغريدات قبل الاستمرار في استخدام الحساب.

وكان ماسك قد تعرض لانتقادات في كانون الأول بسبب تعليق حسابات العديد من الصحافيين بسبب الجدل حول نشر بيانات عامة حول طائرة الملياردير، لكنه أعادها في وقتٍ لاحق.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

تويتر

سياسة جديدة

تعليق الحسابات

مصر تكشف عن مقابر فرعونية ومومياء كاملة في منطقة سقارة قرب القاهرة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-01-25

دعوى قضائية ضد تويتر… الشركة تخلّفت عن دفع إيجارات مكاتبها في لندن وسان فرانسيسكو

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-01-23

لتصفح تويتر من دون إعلانات... ماسك يعلن عن اشتراكات جديدة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-01-05

تويتر يعاود السماح بالدعاية السياسية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2022-12-29

تويتر يعود الى العمل بعد انقطاع أثّر على آلاف المستخدمين حول العالم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-01-27

مصر تكشف عن مقابر فرعونية ومومياء كاملة في منطقة سقارة قرب القاهرة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-01-27

مرور كويكب بحجم شاحنة عند مسافة قريبة بمحاذاة الأرض

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-01-26

روبوت محادثة يجتاز امتحانات إحدى كليات الحقوق الأميركية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-01-26

ميتا تسمح لترامب العودة الى فيسبوك وإنستغرام

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-01-12

فيديو طريف... كلب يحطّم الرقم القياسي مع صاحبه برياضة القفز بالحبل (فيديو)

LBCI
رياضة
13:31

نهائي يوناني صربي مرتقب في بطولة أستراليا المفتوحة

LBCI
امن وقضاء
2023-01-27

إنخفاض بأسعار المحروقات

LBCI
حال الطقس
2023-01-27

سلسلة من المنخفضات الجوية الاسبوع المقبل...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:56

القطاع الجامعي يرفع الصوت احتجاجا على قانون ضريبة الدخل

LBCI
امن وقضاء
07:48

تظاهرة امام قصر العدل ضد عويدات وغياب لأخرى داعمة له.. كيف كان المشهد على الأرض؟

LBCI
أخبار دولية
07:45

العين بالعين.. فلسطينيو القدس يواجهون الامن الاسرائيلي

LBCI
رياضة
13:31

نهائي يوناني صربي مرتقب في بطولة أستراليا المفتوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

برنامج The Stage "المسرح" ينطلق عبر شاشة الـLBCI بحلقة تكريمية للراحلة صباح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

قصر عدل بيروت...جمرٌ تحت الرّماد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

جرعة دعم لفوج اطفاء بيروت من اجل تغطية العمليات الانقاذية ضمن الشاطئ البحري لبيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

حركة شبه طبيعية في المطاعم والمتاجر على وقع ارتفاع سعر الصرف... كيف يمكن تفسير ذلك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

خلفيّات زيارة اللواء ابراهيم الى بكركي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
09:24

عقوبات أميركية على شخصين مرتبطين بحزب الله...

LBCI
حال الطقس
01:23

الثلوج على الابواب... طقس شتوي بارد سيرافقنا هذا الأسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

خلفيّات زيارة اللواء ابراهيم الى بكركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

قفزة غير طبيعية للدولار… لماذا ارتفع بسرعة كبيرة؟

LBCI
فنّ
16:59

جورج وسوف لتركي آل الشيخ: لما بحسّ انو حزني حزنك وفرحي فرحك بتأكد انك صديق أصيل ووفي

LBCI
أخبار دولية
14:47

سبعة قتلى بإطلاق نار على مصلّين في كنيس بالقدس الشرقية و"تحييد" المهاجم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

متى يبدأ الحفر في البلوك رقم ٩؟

LBCI
فنّ
07:36

ليليان نمري تدق ناقوس الخطر: هذا الفنان بحاجة لمساعدة مادية لدخول المستشفى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة