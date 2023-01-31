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الولايات المتحدة توقف منح تراخيص تصدير لشركة هواوي الصينية

علوم وتكنولوجيا
2023-01-31 | 08:42
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الولايات المتحدة توقف منح تراخيص تصدير لشركة هواوي الصينية
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الولايات المتحدة توقف منح تراخيص تصدير لشركة هواوي الصينية

الولايات المتحدة توقف منح تراخيص تصدير لشركة هواوي الصينية

توقفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن الموافقة على تراخيص للشركات الأميركية لتصدير معظم العناصر إلى شركة هواوي الصينية، وفقًا لوكالة رويترز.
وواجهت هواوي قيودًا على الصادرات الأميركية بشأن عناصر 5G وتقنيات أخرى لسنوات عدة، لكن المسؤولين في وزارة التجارة الأميركية منحوا تراخيص لبعض الشركات الأميركية لبيع سلع وتقنيات معينة للشركة. وتلقت شركة كوالكوم في عام 2020 إذنًا لبيع رقائق الهاتف الذكي من الجيل الرابع إلى هواوي.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة إن المسؤولين "يقيّمون سياساتنا ولوائحنا باستمرار" لكنهم لا يعلقون على المحادثات مع شركات معينة. ورفضت هواوي وكوالكوم التعليق، بحسب ما أوردت بلومبرغ وفاينانشال تايمز في وقت سابق.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، خلال مؤتمر صحافي في بكين إن "الصين تعارض إساءة استخدام الولايات المتحدة لمفهوم واسع للغاية للأمن القومي لقمع الشركات الصينية بشكل غير معقول"، مشيرًا الى أن "هذه الخطوة تتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة والتمويل الدوليين، وتضر بثقة المجتمع الدولي في بيئة الأعمال الأميركية، وهي هيمنة تكنولوجية صارخة".

وبدورهم، وضع المسؤولون الأميركيون شركة هواوي على قائمة سوداء للتجارة في عام 2019، مما يقيّد معظم الموردين الأميركيين من شحن البضائع والتكنولوجيا إلى الشركة ما لم يتم منحهم تراخيص. وواصل المسؤولون تشديد الضوابط لقطع قدرة هواوي على شراء أو تصميم رقائق أشباه الموصلات التي تشغل معظم منتجاتها. في حين، منح المسؤولون الأميركيون تراخيص سمحت لشركة هواوي بتلقي بعض المنتجات. على سبيل المثال، حصل موردو هواوي على تراخيص بقيمة 61 مليار دولار لبيعها لشركة معدات الاتصالات العملاقة من نيسان حتى تشرين الثاني 2021.

والجدير بالذكر أن هواوي كشفت في كانون الأول أن العقوبات الأميركية خفضت مبيعات الشركة بنحو الثلث في إجمالي إيرادات بلغ حوالي 91.53 مليار دولار وبانخفاض طفيف فقط عن عام 2021.
 

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علوم وتكنولوجيا

هواوي

الولايات المتحدة

تراخيص

شركة هواوي

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