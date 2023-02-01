تبلغ خُمس مساحة باريس... الإمارات تمهّد لتشغيل إحدى أكبر المحطات الشمسية في العالم

أعلنت شركة فرنسية الثلاثاء تحضيرها لإحدى أكبر المحطات الشمسية في العالم في الإمارات العربية المتحدة، وذلك في غضون أشهر عدة.

وبحسب وكالة فرانس برس، فتقع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الصحراء على مسافة 35 كيلومترا جنوب العاصمة الإماراتية أبوظبي، ويقول القائمون عليها إنها "أكبر محطة مستقلة في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن موقع واحد".

وتملك شركة "طاقة" وشركة "مصدر" الإماراتيتان 60 في المئة من المحطة، بينما تملك شركة "جينكو باور تكنولوجيز" وشركة كهرباء فرنسا "أو دي إف" 40 في المئة.

وقال مدير شركة "إو دي إف رينيوبلز" الفرنسية اوليفيه بورد لوكالة فرانس برس إن محطة الظفرة "بدأت إنتاج أول ساعات كيلواط من الكهرباء نهاية العام الماضي وستبدأ العمل رسميا قبل الصيف".

وبحسب بورد، فقد تم تركيب ألواح شمسية ثنائية الوجه على مساحة إجمالية تبلغ 20 كيلومترا مربعا، خُمس مساحة باريس، وستبلغ طاقتها الانتاجية 2 جيغاواط من الكهرباء، و"ستوفر طاقة خالية من الكربون لـ 160 ألف منزل".

وزار وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير الموقع الثلاثاء، وأشاد بما وصفه ب"التعاون الوثيق للغاية" بين بلاده والإمارات في مجال الطاقات المتجددة.