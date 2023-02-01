الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
جبل لبنان
12
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
17
o
الجنوب
10
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كرة السلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
جبل لبنان
12
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
17
o
الجنوب
10
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في 2022 ...أوروبا ولّدت كهرباء من الرياح والطاقة الشمسية أكثر مما وفّره الغاز
علوم وتكنولوجيا
2023-02-01 | 07:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
في 2022 ...أوروبا ولّدت كهرباء من الرياح والطاقة الشمسية أكثر مما وفّره الغاز
أوروبا ولّدت كهرباء من الرياح والطاقة الشمسية أكثر مما وفّره الغاز في 2022
ولّدت دول الاتحاد الأوروبي من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كميات كهرباء فاقت ما يوفّره الغاز الطبيعي للمرة الأولى في 2022، وهو عام شهد فيه هذا القطاع اضطرابات سببتها الحرب في أوكرانيا، وفقا لتقرير صادر عن مجموعة "امبر" للبحوث الثلاثاء.
في العام 2022، وفرّت طاقة الرياح والطاقة الشمسية نحو ربع (22 بالمئة) الكهرباء الإجمالية المستهلكة في الاتحاد الأوروبي، وهي نسبة أكثر بكثير من الكهرباء القائمة على الفحم (16 بالمئة) حتى أنها تجاوزت "للمرة الأولى كمية الغاز الأحفوري (20 بالمئة) "المستخدمة في توليد الكهرباء، وفق مركز "يوروبيين إلكتريسيتي ريفيو" لبحوث الطاقة.
وكان هذا الارتفاع في مصادر الطاقة المتجددة مدفوعا بالطاقة الشمسية مع زيادة إنتاجها بمقدار 39 تيراواط ساعة (+24 بالمئة) مقارنة بالعام 2021، وهو رقم قياسي. على سبيل المقارنة، أنتجت محطات الطاقة النووية الفرنسية 279 تيراواط ساعة عام 2022.
عقب الغزو الروسي لأوكرانيا وإغلاق أنابيب الغاز الروسية، استوردت أوروبا بكثافة الغاز الطبيعي السائل واستأنفت عمل المحطات العاملة بالفحم. لكن من دون طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كان سيستوجب الأمر استخدام كميات أكبر من الفحم، وفق محللين.
وقال التقرير "النمو القياسي في طاقة الرياح والطاقة الشمسية سمحت بالتعويض عن العجز في الطاقة النووية والمائية".
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
الاتحاد الأوروبي
الطاقة الشمسية
أوروبا
كهرباء
غاز
التالي
تبلغ خُمس مساحة باريس... الإمارات تمهّد لتشغيل إحدى أكبر المحطات الشمسية في العالم
الولايات المتحدة توقف منح تراخيص تصدير لشركة هواوي الصينية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-01-24
إفراغ سفينتين محملتين بالغاز أويل لصالح كهرباء لبنان في الساعات المقبلة
أخبار لبنان
2023-01-24
إفراغ سفينتين محملتين بالغاز أويل لصالح كهرباء لبنان في الساعات المقبلة
0
آخر الأخبار
2023-01-22
عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان طارق عبدالله للـLBCI: موضوع تفريغ الباخرتين المحملتين بالغاز اويل لمعملي دير عمار والزهراني متوقف على اجراءات روتينية بين مصرف لبنان ووزارة المالية وخلال أيام قليلة جداً ستتم عملية التفريغ وفحص العينات
آخر الأخبار
2023-01-22
عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان طارق عبدالله للـLBCI: موضوع تفريغ الباخرتين المحملتين بالغاز اويل لمعملي دير عمار والزهراني متوقف على اجراءات روتينية بين مصرف لبنان ووزارة المالية وخلال أيام قليلة جداً ستتم عملية التفريغ وفحص العينات
0
صحف اليوم
2022-12-24
الغاز المصري والكهرباء الاردنية... ضغط أميركي في الافق؟ (الاخبار)
صحف اليوم
2022-12-24
الغاز المصري والكهرباء الاردنية... ضغط أميركي في الافق؟ (الاخبار)
0
أخبار دولية
2022-12-20
الجزائر تعارض قرار الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز
أخبار دولية
2022-12-20
الجزائر تعارض قرار الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
07:46
انقرض منذ القرن الـ17... العلماء يخططون لإعادة إحياء طائر الدودو
علوم وتكنولوجيا
07:46
انقرض منذ القرن الـ17... العلماء يخططون لإعادة إحياء طائر الدودو
0
علوم وتكنولوجيا
07:18
تبلغ خُمس مساحة باريس... الإمارات تمهّد لتشغيل إحدى أكبر المحطات الشمسية في العالم
علوم وتكنولوجيا
07:18
تبلغ خُمس مساحة باريس... الإمارات تمهّد لتشغيل إحدى أكبر المحطات الشمسية في العالم
0
علوم وتكنولوجيا
2023-01-31
الولايات المتحدة توقف منح تراخيص تصدير لشركة هواوي الصينية
علوم وتكنولوجيا
2023-01-31
الولايات المتحدة توقف منح تراخيص تصدير لشركة هواوي الصينية
0
علوم وتكنولوجيا
2023-01-30
مع جفاف احتياطيات المياه الجوفية في القارة... العلماء يحذّرون من كارثة بيئية على أوروبا
علوم وتكنولوجيا
2023-01-30
مع جفاف احتياطيات المياه الجوفية في القارة... العلماء يحذّرون من كارثة بيئية على أوروبا
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
09:30
بحثٌ في الاوضاع العامة بين قائد الجيش والنائب الجميل ووفد من المنظمة الدولية للهجرة
امن وقضاء
09:30
بحثٌ في الاوضاع العامة بين قائد الجيش والنائب الجميل ووفد من المنظمة الدولية للهجرة
0
منوعات
2023-01-30
رجل يزيّف خبر وفاته... أراد معرفة من سيحضر جنازته!
منوعات
2023-01-30
رجل يزيّف خبر وفاته... أراد معرفة من سيحضر جنازته!
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-22
ما هي تداعيات تطبيق سعر الـ١٥ الف ليرة للدولار على الاقتصاد والمواطنين؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-22
ما هي تداعيات تطبيق سعر الـ١٥ الف ليرة للدولار على الاقتصاد والمواطنين؟
0
أخبار دولية
2022-12-31
كرواتيا تعتمد اليورو وتنضم الى منطقة شنغن
أخبار دولية
2022-12-31
كرواتيا تعتمد اليورو وتنضم الى منطقة شنغن
بالفيديو
d-none hideMe
0
اقتصاد
08:41
ميقاتي بحث مع سلام في موضوع الدولار والسلع الغذائية
اقتصاد
08:41
ميقاتي بحث مع سلام في موضوع الدولار والسلع الغذائية
0
أخبار لبنان
07:14
رعد: نريد رئيسا لا يطعن بظهر المقاومة
أخبار لبنان
07:14
رعد: نريد رئيسا لا يطعن بظهر المقاومة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:52
هكذا كان التزام المدارس الخاصة بالاضراب التحذيري...
تقارير نشرة الاخبار
06:52
هكذا كان التزام المدارس الخاصة بالاضراب التحذيري...
0
حال الطقس
06:51
هل تنحسر العاصفة الثلجية؟
حال الطقس
06:51
هل تنحسر العاصفة الثلجية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
06:48
في بكركي: قمة روحية مسيحية لبحث سبل الخروج من أزمة انتخاب الرئيس
تقارير نشرة الاخبار
06:48
في بكركي: قمة روحية مسيحية لبحث سبل الخروج من أزمة انتخاب الرئيس
0
أخبار لبنان
06:28
المطارنة الموارنة حذروا من الانفجار الشعبي: للإسراع في انتخاب رئيس وتحييد انفجار المرفأ عن التجاذبات السياسية
أخبار لبنان
06:28
المطارنة الموارنة حذروا من الانفجار الشعبي: للإسراع في انتخاب رئيس وتحييد انفجار المرفأ عن التجاذبات السياسية
0
أخبار لبنان
06:11
بيرم حذر مكاتب الاستقدام من تشغيل عاملات خلافا للأصول: القرارات المتخذة لتنظيم القطاع والحفاظ على صورة لبنان
أخبار لبنان
06:11
بيرم حذر مكاتب الاستقدام من تشغيل عاملات خلافا للأصول: القرارات المتخذة لتنظيم القطاع والحفاظ على صورة لبنان
0
أمن وقضاء
04:42
لقاء بين القاضيين عبود والبيطار.. ما الغاية منه؟
أمن وقضاء
04:42
لقاء بين القاضيين عبود والبيطار.. ما الغاية منه؟
0
رياضة
14:47
بيروت يحقق فوزه الاول على سلا المغربي ببطولة دبي الدولية
رياضة
14:47
بيروت يحقق فوزه الاول على سلا المغربي ببطولة دبي الدولية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:26
منصة صيرفة: هذه هي الاجراءات الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
منصة صيرفة: هذه هي الاجراءات الجديدة
2
امن وقضاء
11:30
جنبلاط من عين التينة: هناك شيء مخيف وهو العداد أي انهيار الليرة اللبنانية في كلّ لحظة والهندسات المالية التي يجريها مصرف لبنان لا تنفع اذا لم يحصل اصلاح حقيقي من خلال انتخاب رئيس جمهورية وتبني قسم من مشروع البنك الدولي على الأقلّ
امن وقضاء
11:30
جنبلاط من عين التينة: هناك شيء مخيف وهو العداد أي انهيار الليرة اللبنانية في كلّ لحظة والهندسات المالية التي يجريها مصرف لبنان لا تنفع اذا لم يحصل اصلاح حقيقي من خلال انتخاب رئيس جمهورية وتبني قسم من مشروع البنك الدولي على الأقلّ
3
امن وقضاء
04:57
معلومات للـLBCI: محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة ترد طلب النقض المقدم من رئيسة هيئة إدارة السير الموقوفة بملف فساد النافعة هدى سلوم بتحقيقات القاضية نازك الخطيب
امن وقضاء
04:57
معلومات للـLBCI: محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة ترد طلب النقض المقدم من رئيسة هيئة إدارة السير الموقوفة بملف فساد النافعة هدى سلوم بتحقيقات القاضية نازك الخطيب
4
آخر الأخبار
04:25
معلومات للـLBCI: اللقاء بين القاضيين سهيل عبود والبيطار هو لايجاد حلّ معيّن في قضية انفجار مرفأ بيروت ويأتي عشية الاجتماعات التي حصلت بين وزير العدل وعبود وبين وزير العدل وعويدات
آخر الأخبار
04:25
معلومات للـLBCI: اللقاء بين القاضيين سهيل عبود والبيطار هو لايجاد حلّ معيّن في قضية انفجار مرفأ بيروت ويأتي عشية الاجتماعات التي حصلت بين وزير العدل وعبود وبين وزير العدل وعويدات
5
حال الطقس
02:33
الامطار الغزيرة والثلوج مستمرة... ومنخفضات جوية أخرى بانتظارنا!
حال الطقس
02:33
الامطار الغزيرة والثلوج مستمرة... ومنخفضات جوية أخرى بانتظارنا!
6
آخر الأخبار
10:48
وصول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يرافقه الوزير السابق غازي العريضي الى عين التينة
آخر الأخبار
10:48
وصول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يرافقه الوزير السابق غازي العريضي الى عين التينة
7
أخبار لبنان
02:29
أوجيرو: توقف أعمال الصيانة اليوم والخدمة عبر الـ 1515
أخبار لبنان
02:29
أوجيرو: توقف أعمال الصيانة اليوم والخدمة عبر الـ 1515
8
أمن وقضاء
04:23
شعبة المعلومات توقف منفذ جريمة القتل التي حصلت في جل الديب وتعمم صورة الضحية
أمن وقضاء
04:23
شعبة المعلومات توقف منفذ جريمة القتل التي حصلت في جل الديب وتعمم صورة الضحية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store