الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد تراجع تاريخي في إيراداتها... ميتا تعد بزيادة فعاليتها في 2023

علوم وتكنولوجيا
2023-02-02 | 05:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد تراجع تاريخي في إيراداتها... ميتا تعد بزيادة فعاليتها في 2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد تراجع تاريخي في إيراداتها... ميتا تعد بزيادة فعاليتها في 2023

ميتا تعد بزيادة فعاليتها في 2023 بعد تراجع تاريخي في إيراداتها

استقطبت شركة ميتا المالكة لخدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، مجدداً المستخدمين والمستثمرين، لكنها خرجت ضعيفة من 2022، أول سنة تتراجع إيراداتها الإعلانية خلالها منذ دخول الشبكة الاجتماعية العملاقة البورصة سنة 2012.

وتراجع رقم أعمال الشبكة السنوي بنسبة 1 في المئة ليسجل 116,61 مليار دولار، بحسب بيان نتائجها.

لكنّ سعر سهم الشركة ارتفع مع ذلك 19 في المئة خلال التبادلات الإلكترونية بعد إغلاق البورصة الأربعاء، لأن السوق كانت تتوقع تراجعاً أقوى للمجموعة الأميركية التي تواجه اضطرابات متزايدة في الآونة الأخيرة، بين الضغوط على صعيد الاقتصاد الكلي والمنافسة المتنامية لاستقطاب المستهلكين.

وفي مؤشر إيجابي آخر، بلغت فيسبوك، الخدمة الأساسية لدى الشبكة، عتبة ملياري مستخدم نشط يوميا، في مقابل 1,98 مليار نهاية أيلول. وفي المحصلة، يستخدم حوالى 3,74 مليارات شخص على الأقل إحدى خدمات الشركة (شبكات اجتماعية وخدمات مراسلة) في كل شهر.

ولكنّ هذه المفاجآت السارة لا تحجب حقيقة أن الشركة عاشت أياماً أفضل في مراحل سابقة. ففي الربع الرابع من سنة 2022، تراجع صافي أرباح "ميتا" إلى النصف مسجلاً 4,65 مليارات دولار.

كما وتضررت إيرادات الشبكة وأرباحها بفعل تخفيض المعلنين ميزانيتهم جراء الأزمة الاقتصادية، والمنافسة مع تيك توك والتغييرات في قواعد آبل، وكلها عوامل تقلص قدرات الشبكات الاجتماعية على جمع بيانات المستخدمين لبيع إعلانات موجهة بدقة.

وعلى غرار شركات أخرى كثيرة، وجيرانها الرئيسيين في سيليكون فالي باستثناء آبل، وضعت ميتا خطة اجتماعية كبرى في الخريف الفائت.
 
وقد استغنت المجموعة بموجب هذه الخطة عن 11 ألف وظيفة، أي حوالى 13 في المئة من إجمالي عدد موظفيها، وجمدت التوظيف حتى نهاية آذار 2023.

ولن يكون ذلك نهاية المطاف ربما، إذ تسعى ميتا لأن تكون 2023 "سنة الفعالية" بعد 18 عاما من "النمو السريع"، وترى أنه سيكون العمل مهمة "أكثر متعة" للموظفين لأنهم سيتمكنون من "إنجاز أمور أكثر".

وتثير ميتا قلقاً في الأسواق منذ عام، عندما فقدت المجموعة للمرة الأولى مستخدمين على فيسبوك، بعدما غيّرت الشبكة اسمها وأعلنت عن توجه جديد يتمحور حول عالم ميتافيرس الموازي الذي يُسوّق له على أنه مستقبل الإنترنت والذي يمكن الولوج إليه خصوصاً من خلال اكسسوارات للواقعين المعزز والافتراضي.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

شركة ميتا

فيسبوك

إنستغرام

واتساب

LBCI التالي
رغم تكبدها الخسائر... "سناب شات" مستمرة في استقطاب مستخدمين جدد
ما الفرق بين غوغل و Chat Gpt؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-01-26

ميتا تسمح لترامب العودة الى فيسبوك وإنستغرام

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-01-22

لأخذ استراحة من التطبيق... إنستغرام يطلق ميزة "الوضع الهادئ"

LBCI
منوعات
2023-01-19

ترامب يضغط على موقع فيسبوك لإعادة تفعيل حسابه

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-12

مع الاقبال الكثيف... رابط للتسجيل في خدمة الـ LBCI للخبر العاجل عبر الواتساب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:12

رغم تكبدها الخسائر... "سناب شات" مستمرة في استقطاب مستخدمين جدد

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-02-01

ما الفرق بين غوغل و Chat Gpt؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-02-01

انقرض منذ القرن الـ17... العلماء يخططون لإعادة إحياء طائر الدودو

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-02-01

تبلغ خُمس مساحة باريس... الإمارات تمهّد لتشغيل إحدى أكبر المحطات الشمسية في العالم

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-01-26

لا اجتماع لمجلس القضاء الأعلى: الامر اقتصر على مشاورات سريعة

LBCI
فنّ
2023-01-14

الممثلة ريان حركة تتعرّض لمحاولة قتل: "أعصابنا لم تعد تحتمل"

LBCI
أخبار دولية
03:47

لافروف يتهم الغرب بالسعي إلى إنهاء "المسألة الروسية"

LBCI
اخبار البرامج
2022-12-31

ماغي فرح: تحدّيات جديدة بانتظار مولود برج الميزان...وسنة مليئة بالتناقضات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:47

وزير الخارجية السعودي في بغداد

LBCI
أخبار لبنان
07:08

اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي.. هذا ما بحثته

LBCI
أخبار لبنان
07:01

مولوي بعد زيارته دريان: طمأنا سماحته بإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار

LBCI
أخبار لبنان
06:51

مخزومي من دار الفتوي: لتوحيد الجهود وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:43

وزيرة الخارجية الفرنسية تلتقي ولي العهد السعودي... وماذا قالت عن لبنان؟

LBCI
أخبار لبنان
06:24

الحلبي: إبقاء الإضراب في المدارس الرسمية وتلويح المدارس الخاصة والجامعة اللبنانية به سيؤدي إلى سقوط النظام التربوي

LBCI
أخبار لبنان
05:41

نداء تأسيسي لمؤتمر مسيحي دائم موجّه إلى جميع اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
04:00

كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها مع عون: نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة العلاقة مع التيار الوطني

LBCI
أخبار لبنان
01:09

بو صعب: المسؤولون في البنك الدولي ابلغونا ان قرض تمويل إستجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن مجمد حالياً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
02:12

ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...

LBCI
امن وقضاء
09:06

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
06:04

الموت يُفجع ميرفا القاضي... "أريد أن اصرخ من شدّة ألمي"

LBCI
أخبار سياسية
03:53

كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها مع الرئيس السابق ميشال عون: نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة العلاقة مع التيار الوطني وفق الأسس التي ساهم عون في إرسائها وبلدنا اليوم بحاجة الى تضافر جهود الجميع

LBCI
حال الطقس
03:04

سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثّر على لبنان..

LBCI
صحف اليوم
00:09

زيارة جنبلاط لبري.. أتت بفعل عكسي (الأخبار)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لبنان يحصد مرتبة متقدمة من بين الدول الأكثر فسادا في العالم

LBCI
أخبار سياسية
10:10

معلومات للـLBCI: الموفد الفرنسي بيار دويكان يتوجه خلال أيام إلى واشنطن للقاء مسؤولين في البنك الدولي وفي الخزانة الأميركية لمناقشة تمويل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن لصالح لبنان وعلم أن تحرك دويكان أتى بطلب من الرئيس ماكرون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة