رغم تكبدها الخسائر... "سناب شات" مستمرة في استقطاب مستخدمين جدد

سناب شات مستمرة في استقطاب مستخدمين جدد





أظهرت نتائج سناب شات الربعية الثلاثاء أنّ المنصة مستمرة في استقطاب مستخدمين جدداً وتسجيل خسائر في آن، في نتائج قد تكون نذير شؤم لمنصات انترنت عملاقة من أمثال ميتا.



وبات يستخدم الشبكة الاجتماعية 375 مليون شخص يومياً، في زيادة بنسبة 17 في المئة عن أرقام العام 2021.



إلا أنّ إيرادات المنصة سجّلت ركوداً، مع تحقيق 1,3 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2022. وخسرت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً 288 مليون دولار خلال هذه الفترة، بينما حققت في الفترة نفسها من العام السابق ربحاً صافياً بـ23 مليون دولار.



وشهدت خسائر سناب شات عن العام كله ارتفاعاً 3 مرات لتصل إلى 1,43 مليار دولار.



وفي بيان أعلن فيه النتائج الربعية، قال مدير المنصة إيفان شبيغل، إنّ مجموعته مستمرة في مواجهة "رياح معاكسة عاتية" لناحية النمو.



ورأت ياسمين إنبرغ من شركة "إنسايدر انتليجنس" أنّ هذه النتائج مؤشر على أنّ سوق الإعلانات في مواقع التواصل "تمر بوضع سيء".



وفي نهاية آب ، أعلنت الشركة استغناءها عن نحو 20 في المئة من العاملين فيها، أي أكثر من 1200 موظف.



وبدأت معظم شركات التكنولوجيا تعتمد خططاً اجتماعية. فقبل عشرة أيام، أعلنت شبكة "ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، استغناءها عن نحو 12 ألف موظف في مختلف مكاتبها حول العالم، أي أكثر بقليل من 6 في المئة من طاقم عملها.



وتدفع الشبكات الاجتماعية الكبرى ثمن تراجع نفقات المعلنين لمواجهة التضخم، إضافة إلى التغيير في قواعد "آبل" التي تفرض الاستحصال على موافقة المستخدمين قبل توجيههم لتصفح المحتويات الإعلانية على أجهزتهم.