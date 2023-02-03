استنساخ 3 "أبقار خارقة" عالية الإنتاجية في الصين

استنساخ 3 "أبقار خارقة" عالية الإنتاجية في الصين



نجح علماء صينيون في استنساخ 3 "أبقار خارقة" يمكنها إنتاج كمية كبيرة بشكل غير معتاد من الحليب، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية، وأشادوا بهذا الانجاز باعتباره اختراقًا لصناعة الألبان في الصين لتقليل اعتمادها على السلالات المستوردة.



وذكرت صحيفة نينغشيا التي تديرها الدولة أن العجول الثلاثة، التي رعاها علماء من جامعة الشمال الغربي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية والغابات، ولدت في منطقة نينغشيا في 23 كانون الأول. وتم استنساخها من أبقار عالية الإنتاجية من سلالة هولشتاين فريزيان، التي نشأت في هولندا.



وتعدّ الحيوانات المختارة قادرة على إنتاج 18 طنًا من الحليب سنويًا، أو 100 طن من الحليب في خلال حياتها، أي ما يقرب من 1.7 ضعف كمية الحليب التي تنتجها بقرة في الولايات المتحدة في عام 2021، وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية.



وقد صنع العلماء 120 جنينًا مستنسخًا من خلايا أذن أبقار عالية الإنتاجية ووضعوها في أبقار بديلة.



ويُشار إلى أنّ الصين حققت تقدما كبيرا في استنساخ الحيوانات في السنوات الأخيرة. ففي العام الماضي، أنشأت شركة صينية لاستنساخ الحيوانات أول ذئب مستنسخ في العالم في القطب الشمالي.