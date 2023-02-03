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الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك" يمثل أمام الكونغراس الأميركي في آذار
علوم وتكنولوجيا
2023-02-03 | 04:27
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الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك" يمثل أمام الكونغراس الأميركي في آذار
الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك" يمثل أمام الكونغراس الأميركي في آذار
أكد المتحدث باسم لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأميركي أن الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" الصينيّة، شو زي تشو، سيدلي بشهادته في جلسة استماع مقبلة أمام اللجنة في الكونغرس.
وسيكون تشو الشاهد الوحيد في جلسة الاستماع ، المقرر عقدها في 23 آذار. ومن المتوقع أن يدلي بشهادته حول ممارسات الخصوصية وأمن البيانات في تيك توك، وتأثيرها على المستخدمين الشباب، وعلاقتها بالحزب الشيوعي الصيني، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
وقالت رئيسة اللجنة، النائبة الجمهورية عن واشنطن كاثي مكموريس رودجرز ، في بيان: "لقد أوضحنا مخاوفنا مع تيك توك. وقد حان الوقت الآن لمواصلة جهود اللجنة لمحاسبة Big Tech من خلال تقديم تيك توك أمام اللجنة لتقديم إجابات كاملة وصادقة للأشخاص".
وأثار المسؤولون الأميركيون مخاوف من أن تستخدم الصين قوانينها للضغط على تيك توك، لتسليم بيانات المستخدم الأميركية التي يمكن استخدامها لأغراض الاستخبارات أو التضليل. ما دفع الحكومة الأميركية إلى حظر تيك توك من الأجهزة الرسمية.
مصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
الرئيس التنفيذي
شو زي تشو
تيك توك
الكونغراس الأميركي
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