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"سلطان" الفضاء الإماراتي يستعد لمهمته في محطة الفضاء الدولية
علوم وتكنولوجيا
2023-02-04 | 03:33
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"سلطان" الفضاء الإماراتي يستعد لمهمته في محطة الفضاء الدولية
سلطان النيادي أول عربي سيشارك في مهمة تمتد ستة أشهر في الفضاء
أكّد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، أول عربي سيشارك في مهمة تمتد ستة أشهر في الفضاء، الخميس استعداده لمهمته، مشيرا إلى أنه قد يقوم بصيام شهر رمضان رغم التحديات.
وسيصبح النيادي البالغ 41 عاماً أول عربي يمضي ستة أشهر في الفضاء بعد انطلاقه المقرر في 26 شباط/فبراير إلى محطة الفضاء الدولية عبر صاروخ "فالكون 9" المصنّع من شركة "سبايس اكس".
كما أن النيادي سيكون ثاني إماراتي يشارك في رحلة إلى الفضاء، بعد هزاع المنصوري الذي أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية في أيلول/سبتمبر 2019.
وقال النيادي لصحافيين في دبي إن "الفترة (ستة أشهر) قد تبدو طويلة ولكن الجدول مزدحم"، مشيرا إلى أنه سيجري دراسات كثيرة من بينها دراسات حول "تأثير انعدام الجاذبية على اجسام البشر" تحضيرا لمهمات مستقبلية.
ورغم دخولها حديثا عالم استكشاف الفضاء، تحقق دولة الإمارات خطوات متسارعة في هذا المجال. ففي شباط/فبراير 2021، دخل مسبار "الأمل" الإماراتي مدار كوكب المريخ لتصبح الإمارات أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.
وبحسب النيادي، فإنّ صيام شهر رمضان الذي سيبدأ خلال مهمته في الفضاء سيشكل تحديا من نوع آخر.
وقال إن "محطة الفضاء الدولية تدور بشكل سريع (..) وتدور حول الأرض خلال تسعين دقيقة". واضاف "بمعدل يومي، هناك 16 شروقا و16 غروبا، وللصائم في رمضان في الفضاء سيكون هناك صعوبة متى يقوم بالصيام أو الافطار".
وأشار رائد الفضاء الإماراتي أن المحطة تستخدم توقيت غرينتش مشيرا أنه "حاليا ان شاء الله سنستعد للشهر الفضيل بنية الصيام".
ويصوم المسلمون شهر رمضان من شروق الشمس حتى غروبها.
وقضى النيادي 20 عاما في القوات المسلحة الإماراتية ويحمل درجة الدكتوراة في تكنولوجيا منع تسرب البيانات.
وأوضح النيادي أنه يشعر "بسعادة بالغة ولكنها مسؤولية كبيرة ونتطلع إلى مهمة ناجحة ونرجع بالفوائد العملية المرجوة من هذه المهمة".
وسيأخذ النيادي عدة مقتنيات شخصية معه بينها "صور لعائلتي وبعض الألعاب الصغيرة لاولادي وسأعيدها إليهم".
وأضاف "سأخذ معي أيضا بدلة رياضة الجيو جيتسو حبا لهذه الرياضة" ليحاول ممارستها مع انعدام الجاذبية.
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