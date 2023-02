طرح تطبيق "يوتيوب" ميزةً جديدةً أطلق عليها اسم "Go Live Together" تسمح لمنشئي المحتوى المشاركة في استضافة بث مباشر.وبحسب موقع " ذا فيرج " التقني، فسيتمكّن المستخدمون الذين تضمّ قناتهم 50 مشتركاً من دعوة ضيف لاستضافة بثّ مباشر معهم من الأجهزة التي تعمل بنظامي "iOS" و"أندرويد".ويُسمح باستضافة ضيف واحد فحسب في كلّ مرّة ويمكن للمضيف تبديل الضيوف أثناء البث المباشر. ولكن يتعيّن على كلّ من الضيف والمضيف استخدام الأجهزة المحمولة أثناء البثّ المباشر.وللاستفادة من هذه الميزة، عليكم النقر على Create ثمّ Go Live Together وبعد إدخال تفاصيل البثّ اضغطوا علىInvite a Co-Steamer وسيتمّ بعد ذلك إرسال الضيف إلى غرفة الانتظار حتى تنقروا على بدء البثّ المباشر.