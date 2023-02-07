تلسكوب جيمس ويب واكتشاف جديد!

تلسكوب جيمس واكتشاف جديد!



لاحظ تلسكوب جيمس ويب الفضائي أصغر جسم في الكون حتى الآن وهو كويكب غير معروف من قبل بحجم الكولوسيوم في روما.



وقام فريق من علماء الفلك الأوروبيين باكتشاف الصخور الفضائية، التي يتراوح طولها بين 100 إلى 200 متر، وتقع في حزام الكويكبات الرئيس بين المريخ والمشتري.



والحزام على شكل كعكة الدونات هو موطن لمعظم الكويكبات في النظام الشمسي، وحزام الكويكبات الرئيس في محاذاة وثيقة مع مستوى مسير الشمس، أو المستوى نفسه الذي يتضمن مدار الأرض حول الشمس.



وقد يكون الكويكب من أصغر الكويكبات الموجودة على الإطلاق في الحزام الرئيس. ومن الصعب للغاية ملاحظة مثل هذه الأجسام الكونية الصغيرة والمظلمة، لكن يمكن لعلماء الفلك استخدام تلسكوب جيمس ويب للبحث عن المزيد من الكويكبات بهذا الحجم في المستقبل.



وستساعد الملاحظات الإضافية علماء الفلك في معرفة المزيد عن الكويكب في المستقبل والتأكد من أنه حقًا كائن مكتشف حديثًا.



وتم اكتشاف الكويكب بالصدفة عندما ركز فريق بحث ويب أداة التلسكوب متوسطة الأشعة تحت الحمراء، أو MIRI، على كويكب الحزام الرئيسي (10920) 1998 BC1، الذي اكتشف في الأصل في عام 1998، لالتقاط صور المعايرة.



والجدير بالذكر أن العديد من من الكويكبات لا تزال مجهولة، وقد وجد ويب تلميحات إلى أن التلسكوب القوي الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء قد يكشف عن المزيد من الأجسام الصخرية الصغيرة التي لم يتم اكتشافها من قبل.