غوغل تكشف عن منافس لـChatGPT

غوغل تكشف عن منافس لـChatGPT



كشفت غوغل يوم الإثنين النقاب عن أداة "تشات بوت chatbot" الجديدة، ويطلق عليها اسم "بارد" أو "Bard" في محاولة واضحة للتنافس مع النجاح الفيروسي لـChatGPT.



وصرح سونارد بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل والشركة الأم ألفابيت، في منشور بالمدونة أنه سيتم فتح "بارد" أمام "المختبرين الموثوق بهم" اعتبارًا من يوم الاثنين، مع خطط لإتاحة الأداة للجمهور "في الأسابيع المقبلة"، مضيفاً": إنه أمر حاسم، أن نجلب تجارب متجذرة في هذه النماذج إلى العالم بطريقة جريئة ومسؤولة".



وتم تصميم " بارد" من أجل توليد استجابات مقنعة لمطالبات المستخدم على غرار ChatGPT الذي تم إصداره في أواخر تشرين الثاني من قبل شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي OpenAI. ويمكن استخدام أداة غوغل الجديدة للتخطيط لحفل "استحمام طفل" Baby Shower الخاص بأحد الأصدقاء، أو مقارنة فيلمين رشحا لجائزة الأوسكار أو الحصول على أفكار غداء بناءً على ما هو موجود في الثلاجة، وفقًا لما جاء في المنشور من غوغل.