الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
جبل لبنان
12
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
17
o
الجنوب
12
o
البقاع
4
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
جبل لبنان
12
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
17
o
الجنوب
12
o
البقاع
4
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"سوني" تعتزم الاستحواذ على حقوق نصف أعمال مايكل جاكسون الموسيقية
علوم وتكنولوجيا
2023-02-09 | 03:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"سوني" تعتزم الاستحواذ على حقوق نصف أعمال مايكل جاكسون الموسيقية
"سوني" تعتزم الاستحواذ على حقوق نصف أعمال مايكل جاكسون الموسيقية
تعتزم شركة "سوني" اليابانية العملاقة الاستحواذ على حقوق نصف أعمال مايكل جاكسون الموسيقية في مقابل سعر قياسي يُرجح أن يراوح بين 800 و900 مليون دولار ، وفقاً لمجلة "فرايتي" الأميركية.
وفي حال حظيت الصفقة بموافقة الورثة الذين بات نتاج ملك موسيقى البوب الراحل تابعا لهم، يمكن أن يشمل الاستحواذ نصف الأعمال التي يمتلكون حقوقها، ومن بينها فيلم "مايكل" (Michael) عن سيرة الراحل، والمسرحية الغنائية "إم جيه: ذي ميوزيكال" (MJ: The Musical).
وأشارت "فرايتي" الثلاثاء إلى أن الصفقة التي قد تضمّ شارياً آخر إلى جانب "سوني" ، قد تصبح أكبر عملية بيع على الإطلاق حتى الآن في مجال حقوق الأعمال الموسيقية الذي يحظى باهتمام متزايد.
وأدت ثورة البث التدفقي إلى جعل حقوق أغنيات الفنانين الكبار، سواء أكانوا متوفين أو على قيد الحياة، أصولًا لا تبطل أهميتها وتالياً ثمينة، لأن من يمتلكها يكسب المال مع كل استماع إليها. فضلاً عن الأرباح التي يحصل عليها في حال استخدام الموسيقى في الراديو أو في الأفلام أو الإعلانات.
ومع ازدهار التطبيقات التي تتيح لمستخدميها إرفاق مقاطع الفيديو القصيرة التي ينشرونها بأي موسيقى يختارونها، زادت بشكل كبير إمكانات تحقيق دخل من حقوق الأعمال الموسيقية.
واستحوذت أكثر من شركة موسيقية كبرى حقوق أعمال فنانين بارزين في السنتين الأخيرتين لقاء مبالغ مرتفعة، ومننها "سوني" التي دفعت 500 مليون دولار لقاء حقوق أعمال بروس سبرينغستين، فيما دفعت "يونيفرسال" 400 مليون دولار لقاء كامل أعمال ديفيد بووي.
وباع المغنّي الكندي جاستن بيبر في كانون الثاني/يناير الفائت حقوق أعماله الموسيقية لشركة "هيبغنوزيس سونغز كابيتال" لقاء 200 مليون دولار.
وبالمقارنة مع هذه المبلغ، يُعتبر الثمن الذي يتوقع أن تستحوذ به "سوني" على أعمال مايكل جاكسون كبيراً جداً، وخصوصاً أنه لا يشمل كامل الحقوق، خلافاً لما هو مألوف في صفقات كهذه في القطاع.
وكان العضو السابق في "جاكسون 5" الذي توفي في 2018 عن 50 عاماً بعد مسيرة حصد فيها منفرداً نجاحاً فائقاً ونجومية ضخمة، ترك وراءه نتاجاً موسيقياً من الأكثر تحقيقاً للدخل في العالم.
ويُعدّ ألبومه "ثريلر" من أكثر الألبومات مبيعاً في العالم.
منوعات
علوم وتكنولوجيا
مايكل جاكسون
سوني
حقوق
"بايدو" الصينية ستطلق أداتها المنافسة لـ"تشات جي بي تي"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:27
برشلونة تعلق توأمتها مع تل أبيب بسبب "انتهاكات" إسرائيل الحقوقية
أخبار دولية
00:27
برشلونة تعلق توأمتها مع تل أبيب بسبب "انتهاكات" إسرائيل الحقوقية
0
اقتصاد
2023-02-07
مصادر مصرفية للـLBCI: اضراب المصارف للتوعية الى الخطر المحدق بحقوق المودعين وحرصنا على الابقاء على خدماتنا قائمة
اقتصاد
2023-02-07
مصادر مصرفية للـLBCI: اضراب المصارف للتوعية الى الخطر المحدق بحقوق المودعين وحرصنا على الابقاء على خدماتنا قائمة
0
آخر الأخبار
2023-02-07
إرجاء جلسة لجنة حقوق الانسان النيابية المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الاربعاء للبحث في حالة القضاء اللبناني وحماية مبادئ المحاكمة العادلة الى موعد يحدد لاحقا
آخر الأخبار
2023-02-07
إرجاء جلسة لجنة حقوق الانسان النيابية المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الاربعاء للبحث في حالة القضاء اللبناني وحماية مبادئ المحاكمة العادلة الى موعد يحدد لاحقا
0
أخبار لبنان
2023-02-04
لجنتا الأساتذة المتعاقدين في الرسمي: لا عودة الى التعليم قبل نيل حقوقنا
أخبار لبنان
2023-02-04
لجنتا الأساتذة المتعاقدين في الرسمي: لا عودة الى التعليم قبل نيل حقوقنا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-02-07
"بايدو" الصينية ستطلق أداتها المنافسة لـ"تشات جي بي تي"
علوم وتكنولوجيا
2023-02-07
"بايدو" الصينية ستطلق أداتها المنافسة لـ"تشات جي بي تي"
0
علوم وتكنولوجيا
2023-02-07
غوغل تكشف عن منافس لـChatGPT
علوم وتكنولوجيا
2023-02-07
غوغل تكشف عن منافس لـChatGPT
0
علوم وتكنولوجيا
2023-02-07
تلسكوب جيمس ويب واكتشاف جديد!
علوم وتكنولوجيا
2023-02-07
تلسكوب جيمس ويب واكتشاف جديد!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-02-06
ميزة جديدة من يوتيوب... مشاركة البثّ المباشر أصبحت متاحة على نظامَي "أندرويد" و"iOS"
علوم وتكنولوجيا
2023-02-06
ميزة جديدة من يوتيوب... مشاركة البثّ المباشر أصبحت متاحة على نظامَي "أندرويد" و"iOS"
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
04:54
فنانة لبنانيّة تتبرّع بـ 2 مليون دولار من ثروتها لسوريا
فنّ
04:54
فنانة لبنانيّة تتبرّع بـ 2 مليون دولار من ثروتها لسوريا
0
أخبار لبنان
2023-01-13
اطلاق تطبيق"MEDLEB" لمساعدة المريض على معرفة سعر الدواء والبدائل الموجودة... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
2023-01-13
اطلاق تطبيق"MEDLEB" لمساعدة المريض على معرفة سعر الدواء والبدائل الموجودة... اليكم التفاصيل
0
اقتصاد
2023-01-31
وزارة الطاقـة والميـاه تـصـدر تسعيـرة المولـدات الخاصـة
اقتصاد
2023-01-31
وزارة الطاقـة والميـاه تـصـدر تسعيـرة المولـدات الخاصـة
0
فنّ
2023-01-26
إليسا تعود الى بيروت بعد خضوعها لعملية في يدها... فماذا قالت؟
فنّ
2023-01-26
إليسا تعود الى بيروت بعد خضوعها لعملية في يدها... فماذا قالت؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:42
البحث عن مفقودين مستمرّ في تركيا.. فكم عدد اللبنانيين المقطوع التواصل معهم حتى الآن؟
أخبار دولية
03:42
البحث عن مفقودين مستمرّ في تركيا.. فكم عدد اللبنانيين المقطوع التواصل معهم حتى الآن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
لبنانيون وضعوا الانسانية فوق اي اعتبار...نحو سوريا دُر
تقارير نشرة الاخبار
14:10
لبنانيون وضعوا الانسانية فوق اي اعتبار...نحو سوريا دُر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حفل تخريجِ وتتويج اكثر من خمسين شاباً وصبية من ذوي الاحتياجات الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حفل تخريجِ وتتويج اكثر من خمسين شاباً وصبية من ذوي الاحتياجات الخاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مبان غير مطابقة لمعايير السلامة ضد الزلازل .. فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
مبان غير مطابقة لمعايير السلامة ضد الزلازل .. فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟
0
رياضة
13:30
ليبرون جيمس يحطّم الرقم القياسيّ لأفضل مسجل بتاريخ دوري كرة السلة الأميركي
رياضة
13:30
ليبرون جيمس يحطّم الرقم القياسيّ لأفضل مسجل بتاريخ دوري كرة السلة الأميركي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنانيون وسط الزلزال... منهم من ولد من جديد ومنهم من ينتظر تحت الانقاض
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنانيون وسط الزلزال... منهم من ولد من جديد ومنهم من ينتظر تحت الانقاض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
انطلاق صندوق تثبيت القطع
تقارير نشرة الاخبار
13:28
انطلاق صندوق تثبيت القطع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فريق الهلال السعودي يتأهّل لنهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فريق الهلال السعودي يتأهّل لنهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الفرق اللبنانية تحاول المؤازرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين في الزلزال
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الفرق اللبنانية تحاول المؤازرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين في الزلزال
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر كاذب
15:27
لجنة تنسيق مواجهة الكوارث: لا صحة للأخبار المتداولة بعد الهزة الليلة
خبر كاذب
15:27
لجنة تنسيق مواجهة الكوارث: لا صحة للأخبار المتداولة بعد الهزة الليلة
2
آخر الأخبار
14:31
مرصد بحنس للـ LBCI : قوة الهزة الارضية ٤،٢ على مقياس ريختر ومركزها ٥ كلم جنوب الهرمل
آخر الأخبار
14:31
مرصد بحنس للـ LBCI : قوة الهزة الارضية ٤،٢ على مقياس ريختر ومركزها ٥ كلم جنوب الهرمل
3
آخر الأخبار
13:54
هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية قبل قليل
آخر الأخبار
13:54
هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية قبل قليل
4
خبر كاذب
11:15
فيديو لكاميرا سيارة التقطته للحظة وقوع الزلزال ... ما حقيقته؟
خبر كاذب
11:15
فيديو لكاميرا سيارة التقطته للحظة وقوع الزلزال ... ما حقيقته؟
5
خبر كاذب
14:33
خبر كاذب يتم التداول به عبر واتساب عن زلزال محتمل سيضرب لبنان
خبر كاذب
14:33
خبر كاذب يتم التداول به عبر واتساب عن زلزال محتمل سيضرب لبنان
6
أخبار لبنان
14:45
هزة ارضية بقوة 4،2 درجات في لبنان
أخبار لبنان
14:45
هزة ارضية بقوة 4،2 درجات في لبنان
7
امن وقضاء
05:11
انهيار كبير للتربة يقطع الطريق الرئيسية التي تربط معاصر بيت الدين بالفوارة وبريح (صور)
امن وقضاء
05:11
انهيار كبير للتربة يقطع الطريق الرئيسية التي تربط معاصر بيت الدين بالفوارة وبريح (صور)
8
آخر الأخبار
09:39
انتشال الشابة فاطمة زكريا من تحت الانقاض في تركيا وهي على قيد الحياة
آخر الأخبار
09:39
انتشال الشابة فاطمة زكريا من تحت الانقاض في تركيا وهي على قيد الحياة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store