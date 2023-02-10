لحل أزمة الاحتباس الحراري... الباحثون يقترحون إطلاق غبار القمر!

الباحثون يقترحون إطلاق غبار القمر لحل أزمة الاحتباس الحراري



اقترح الباحثون فكرة إطلاق أعمدة من غبار القمر من مسدس إلى الفضاء من أجل تحويل أشعة الشمس بعيدًا عن الأرض لحل أزمة الاحتباس الحراري.



والمفهوم الذي يبدو غريبًا، والذي تم توضيحه في ورقة بحثية جديدة، سيتضمن إنشاء "درع شمسي" في الفضاء عن طريق إطلاق ملايين الأطنان من غبار القمر، على بعد أميال من الأرض، حيث تمنع الحبيبات العائمة دخول ضوء الشمس جزئيًا.



وتتضمن طرق الهندسة الجيولوجية المقترحة ضخ المياه المالحة في السحب لجعلها أكثر انعكاسًا لأشعة الشمس، أو لوضع جزيئات الجليد في السحب لمنعها من حبس الحرارة.



ويعد التلاعب بمناخ العالم، بما في ذلك محاولات عكس ضوء الشمس، استجابة مثيرة للجدل ولا تزال هامشية نسبيًا لأزمة المناخ، التي اكتسبت بعض الزخم وسط التحذيرات المتكررة من أن الدول لا تخفض الانبعاثات بالسرعة الكافية لمنع الكارثة، مع إطلاق الحكومة الأميركية مشروعًا بحثيًا حول هذا المفهوم العام الماضي.



وتتضمن طرق الهندسة الجيولوجية المقترحة الأخرى، ضخ المياه المالحة في السحب لجعلها أكثر انعكاسًا لأشعة الشمس.

والجدير بالذكر أن معارضي الهندسة الجيولوجية الشمسية، وصفوا التقنية بغير المفيدة، معتبرين أنها قد تحمل خطورة للأرض.