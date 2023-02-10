أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"سبايس اكس" تقترب من أول رحلة مدارية عبر صاروخها العملاق "ستارشيب"

علوم وتكنولوجيا
2023-02-10 | 09:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;سبايس اكس&quot; تقترب من أول رحلة مدارية عبر صاروخها العملاق &quot;ستارشيب&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"سبايس اكس" تقترب من أول رحلة مدارية عبر صاروخها العملاق "ستارشيب"

"سبايس اكس" تقترب من أول رحلة مدارية عبر صاروخها العملاق "ستارشيب"

 اجتازت "سبايس اكس" الخميس محطة مهمة في تطوير صاروخها العملاق "ستارشيب" المعدّ لنقل بشر إلى القمر والمريخ، من خلال إنجازها تجربة لافتة على الأرض لمحركاتها، ما يفتح لطريق أمام رحلة مدارية محتملة الشهر المقبل.

وخلال بضع ثوان، وسط هدير هائل، دارت محركات "رابتور" في الطبقة الأولى للصاروخ، وأعقب ذلك تشكّل كرة لهب عملاقة وسحابة سميكة من الدخان في قاعدة "سبايس اكس" في بوكا تشيكا بأقصى جنوب تكساس.

وفي المحصلة، نجح تشغيل 31 محركاً من أصل 33، على ما كتب عبر تويتر رئيس الشركة إيلون ماسك الذي تابع قائلا "لكن عدد المحركات هذا كاف لبلوغ المدار".

وأشار إلى أن أحد المحركات أطفأته فرق العمل في سبايس اكس "قبيل بدء" التجربة، فيما محرك آخر "توقف عن العمل من تلقاء نفسه".

ولم يحلق هذا الصاروخ بعد بإعداداته الكاملة، مع طبقته الأولى المسماة "سوبر هيفي" والبالغ علوها 69 متراً.

وحدها المركبة "ستارشيب"، الطبقة الثانية من الصاروخ، أجرت رحلات فضائية دون المدارية، انتهى كثير منها بانفجارات ضخمة.

وفي مطلع شباط/فبراير، كتب إيلون ماسك عبر تويتر أن "كل الاختبارات المتبقية تحصل على ما يرام"، مع التوجه لإجراء عملية إطلاق لمركبة "ستارشيب" مع طبقة "سوبر هيفي" في آذار/مارس.

وقد اختير "ستارشيب" من جانب وكالة ناسا لنقل رواد الفضاء التابعين لها إلى القمر خلال مهمة "أرتيميس 3" التي من المقرر رسميا إطلاقها سنة 2025.

غير أن الطريق لا يزال طويلا.

وقالت نائبة رئيس "سبايس اكس" غوين شوتويل خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الجمعة "لا نريد أن تنقل الرحلة الخامسة عشرة أشخاصاً على متنها"، بل "في الرحلة الرقم مئة أو مئتين".

وأضافت "نريد أن نكون قادرين على إجراء مئات الرحلات قبل نقل بشر إلى القمر، هذا هدفنا".

ولفتت شوتويل إلى أن الصاروخ سينقل في بادئ الأمر الأقمار الاصطناعية التابعة للشركة لضمها إلى كوكبة "ستارلينك" التي تزود الأرض بالإنترنت من الفضاء.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

سبايس اكس

صاروخ

القمر

المريخ

LBCI التالي
عمرها 3 ملايين سنة... اكتشاف أدوات حجرية من عصور ما قبل التاريخ
دراسة... 15 مليون شخص مهددون بفيضانات البحيرات الجليدية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:21

مولدافيا تستدعي سفير روسيا لديها بعد عبور صاروخ مجالها الجوي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:56

لحل أزمة الاحتباس الحراري... الباحثون يقترحون إطلاق غبار القمر!

LBCI
أخبار دولية
2023-02-02

ثلاثة قتلى في قصف صاروخي استهدف مبنى سكنيا في كراماتورسك الأوكرانية

LBCI
أخبار دولية
2023-02-01

إسرائيل تعترض صاروخاً أطلق من قطاع غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:56

لحل أزمة الاحتباس الحراري... الباحثون يقترحون إطلاق غبار القمر!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:31

عمرها 3 ملايين سنة... اكتشاف أدوات حجرية من عصور ما قبل التاريخ

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-02-09

دراسة... 15 مليون شخص مهددون بفيضانات البحيرات الجليدية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-02-09

مرصد أوروبي يكشف... رقعة الجليد في أنتركتيكا في أدنى مستوياتها

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

أبطال لبنان يعودون من تركيا: "سواعد... ودموع"

LBCI
أخبار دولية
09:42

الأمم المتحدة تطلب تمويلًا لمساعدة 874 ألف شخص في تركيا وسوريا

LBCI
أخبار دولية
10:03

الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا لتسهيل إيصال المساعدات لضحايا الزلزال

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-26

تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في بيروت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

طرح إعتماد الفدرالية في لبنان يعود الى الواجهة... فهل هذا المبدأ تقسيمي أم إتحادي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

المصارف تتمسك بمواقفها...

LBCI
رياضة
13:41

سوبر هاتريك لرونالدو في 40 دقيقة في الدوري السعودي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

حملة تلقيح ضد الكوليرا وجولات على المنازل والأسواق... ولكن كيف يتم التأكد ممن يقوم بها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أرواح فُقدت على طريق وادي الجماجم نتيجة حوادث السير... ومبادرة فردية تهدف الى انقاذ الأرواح!

LBCI
أخبار دولية
13:32

ما هي كلفة خسائر الزلزال على تركيا وسوريا؟

LBCI
أخبار دولية
13:30

هل سدود سوريا بخطر بعد الزلازل؟

LBCI
أخبار دولية
13:28

في سوريا... إنتشال أشخاص بينهم أطفال بعد نحو مئة ساعة على وقوع الزلزال

LBCI
أخبار دولية
13:27

البعثة اللبنانية تمكنت من إنقاذ شخصين على قيد الحياة في حي الجركس في جبلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار سياسية
02:25

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
10:29

إشكال في عائشة بكار تخلله إطلاق نار... وإصابة شخصين

LBCI
فنّ
04:23

أحلام تكذّب خبر تبرّع فنانة لبنانيّة بـ2 مليون دولار: "نفاق مشكوف في زمن الأغبياء"

LBCI
أخبار لبنان
05:19

بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء والنرويج وسويسرا: مستعدون لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي

LBCI
امن وقضاء
03:30

أبو علي وشقيقه في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
فنّ
05:02

بعدما حذّر من "التطبيع السياسي مع النظام السوري"... شكران مرتجى تردّ على مارك ضو

LBCI
فنّ
05:05

مايا دياب تعلن إلغاء حفلها في لبنان: "طالبت وسعيت"

LBCI
حال الطقس
01:39

طقس مستقر يؤثر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة