واتساب يقدم ميزة جديدة... تحويل الرسائل الصوتية إلى نص!

واتساب يقدم ميزة جديدة... تحويل الرسائل الصوتية إلى نص

أعلن مطورو تطبيق واتساب عزمهم العمل على ميزة جديدة لتحويل الرسائل الصوتية إلى نص مرة أخرى هذا العام بعد أن تم الإعلان سابقاً عن هذه الميزة عام 2021، وتعليق تطويرها لأسباب غير معروفة.

ولكن يبدو أنه تم استئناف العمل على الميزة الآن، إذ تم ذكرها مرة أخرى في الإصدار التجريبي من تطبيق iOS.



ولم يصدر ممثلو واتساب بيانًا رسميًا حول الميزة الجديدة، لكنها لا تزال قيد التطوير ومن غير المعروف متى ستصبح متاحة للجمهور.



والجدير بالذكر أن واتساب أضاف مؤخرًا عددًا من الميزات الجديدة أبرزها كانت التي تسمح باستخدام حساب مستخدم واحد من أجهزة متعددة.



وفي شهر كانون الأول من هذا العام، أعلن واتساب عن إطلاق عدد من الميزات الجديدة في عام 2023، مثل نقل البيانات بين أجهزة أندرويد، تسجيل الشكاوى، حفظ الرسائل المختفية، والاتصال بـ"واتساب" عبر خادم وكيل، واستعادة الرسائل المحذوفة وغيرها.