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تيك توك يعمل على ميزة الفيديوهات المدفوعة!
علوم وتكنولوجيا
2023-02-14 | 06:24
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تيك توك يعمل على ميزة الفيديوهات المدفوعة!
تيك توك يعمل على ميزة الفيديوهات المدفوعة
يعمل تطبيق "تيك توك" الصيني على العديد من الميزات الجديدة لتعزيز الاستخدام وتوسيع نطاق جمهوره، وفقًا لتقرير جديد صادرعن صحيفة "ذي انفورميشين".
ومن بين الميزات الجديدة، طرح تيك توك نظام حظر الاشتراك غير المدفوع، مما يسمح لصانعي المحتوى بتحديد سعر لمحتواهم. ووفقًا للتقرير، سيدفع المشاهدون دولارًا واحدًا، أو بعض الرسوم الأخرى التي يختارها منشئ المحتوى، لمشاهدة مقاطع الفيديو.
ويختبر تيك توك أيضًا صندوق منشئي محتوى مُجدَّد قيد التنفيذ بالفعل في فرنسا والبرازيل ويمكن أن يبدأ في طرحه في الولايات المتحدة الشهر المقبل، وفقًا للمعلومات. وتم إطلاق الصندوق الأصلي في عام 2020، وهو عبارة عن مجموعة من الأموال تبلغ قيمتها مليار دولار لمدة 3 سنوات تدفع لمنشئي المحتوى مقابل مقاطع الفيديو الشهيرة. لكن البعض انتقد نموذج الصندوق على نطاق واسع، قائلين إنه يحد من مقدار ما يمكن لمنشئي المحتوى كسبه.
وتهدف الميزة الجديدة التي باتت قيد التطوير إلى تحفيز وتوسيع مجموعة منشئي المحتوى التي غذت صعود تيك توك في المقام الأول. وقدمت الشركة تدريجيًا المزيد من الطرق للمؤثرين والمشاهير والمبدعين لكسب المال على المنصة، بما في ذلك مشاركة عائدات الإعلانات، ولكن المستخدمين حتى الآن أعربوا عن خيبة أملهم من المدفوعات القادمة من الشركة نفسها.
وبدوره، قال المتحدث باسم التطبيق، زكاري كايزر، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "نحن ملتزمون باستكشاف طرق جديدة لإنشاء تجربة قيمة لمنشئي المحتوى على تيك توك".
وأضاف: "يمكن لأي شخص أن يكون مبدعًا ويمكن للجميع الاستمتاع بالترفيه من المبدعين الملهمين لدينا، ونحن نهدف إلى مواصلة ابتكار هذه التجربة حتى يتمكن الأشخاص من التعبير عن أنفسهم والعثور على مجتمعهم ومكافأتهم على إبداعاتهم".
مصدر
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علوم وتكنولوجيا
تيك توك
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