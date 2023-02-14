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السعودية تعتزم إرسال أول امرأة الى الفضاء خلال 2023
علوم وتكنولوجيا
2023-02-14 | 06:44
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السعودية تعتزم إرسال أول امرأة الى الفضاء خلال 2023
السعودية تعتزم إرسال أول امرأة الى الفضاء خلال 2023
أعلنت الرياض أنّها سترسل رائد ورائدة فضاء سعوديّين إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بعد أكثر من سنتين على مشاركة رائد فضاء إماراتي في مهمة الى المحطة عينها.
وستكون هذه المرة الأولى التي تشارك فيها امرأة سعودية في رحلة الى الفضاء.
وأسّست المملكة الخليجية الغنية بالنفط الهيئة السعودية للفضاء في نهاية 2018 وأطلقت في أيلول 2022 برنامج "رواد الفضاء" بهدف إرسال روّاد فضاء سعوديين الى الفضاء في 2023.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الأحد عن الهيئة إعلانها "إرسال أول رائدة فضاء سعودية ورائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام 2023".
وأوضحت أن رائدة الفضاء ريانة برناوي ورائد الفضاء علي القرني سينضمان إلى طاقم مهمة فضائية تنظمها "سبايس إكس" بهدف "بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة لأجل البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًا".
وذكرت أنّ "الرحلة العلمية ستنطلق من الولايات المتحدة الأميركية إلى محطة الفضاء الدولية".
وسيشارك كل من رائدي الفضاء السعوديين مريم فردوس وعلي الغامدي في التدريبات، من دون أن يكونا جزءًا من المهمة الى الفضاء.
وبرناوي هي أول رائدة فضاء سعودية. وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، نجل العاهل السعودي الملك سلمان، أول رائد فضاء سعودي عربي شارك في رحلة للفضاء انطلقت من الولايات المتحدة أيضاً في عام 1985. لكنها المرة الأولى التي يشارك فيها سعوديان في رحلة الى محطة الفضاء الدولية.
ولاحقاً، أعلنت ناسا في بيان أنّ برناوي والقرني سيقلعان "في ربيع عام 2023" من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا بالولايات المتحدة على متن صاروخ تابع لشركة "سبايس إكس" باتجاه محطّة الفضاء الدولية.
وأوضح البيان أنّه سيرافق رائدي الفضاء السعوديين في رحلتهما شخصان آخران هما بيغي ويتسون، وهي رائدة فضاء سابقة في ناسا ذهبت إلى محطة الفضاء الدولية ثلاث مرات حتى الآن وستتولّى قيادة المهمّة، في حين سيكون الشخص الرابع رجل الأعمال الأميركي جون شوفنر وسيؤّدي في هذه المهمّة دور الطيّار.
وبحسب بيان ناسا فإنّ أفراد الطاقم الأربعة سيقضون في محطة الفضاء الدولية حوالي 10 أيام.
وهذه المهمّة التي أطلق عليها اسم "إيه إكس-2" ستكون الثانية في إطار شراكة بين وكالة الفضاء الأميركية و"أكسيوم سبايس"، الشركة الأميركية المسؤولة عن استئجار وسيلة النقل.
ونقل بيان لشركة أكسيوم سبايس" عن ويتسون قولها إنّ الطاقم "قويّ، ومتماسك، وعازم على إجراء أبحاث علمية مهمّة في الفضاء".
والمهمّة الأولى في إطار الشراكة بين ناسا و"أكسيوم سبايس" والتي أطلق عليها اسم "إيه إكس-1" جرت في نيسان 2022 وقضى خلالها 4 أشخاص، هم 3 رجال أعمال ورائد فضاء سابق، مدّة أسبوعين في محطة الفضاء الدولية.
ومحطة الفضاء الدولية مشروع دولي مشترك بين 5 وكالات فضاء دولية تعود الى الولايات المتحدة وروسيا واليابان والاتحاد الأوروبي وكندا. وتنظّم شركات خاصة وحكومات رحلات تجارية إليها.
ويعدّ استكشاف الفضاء جزءاً من خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "رؤية 2030" التي تستهدف تطوير المملكة وتنويع اقتصادها ووقف ارتهانها للنفط.
وأشرف الأمير محمد، الحاكم الفعلي لبلاده، على حملة إصلاحات اجتماعية شملت تخفيف القيود المفروضة على النساء، فسُمح لهن بقيادة السيارات وفُتح سوق العمل أمامهن، وبتن يقدن قطارات ويتدربن على رحلات فضائية ويعملن في قطاعات كانت سابقًا حكرًا على الرجال.
ويأتي الإعلان السعودي قبل نحو أسبوعين من انطلاق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في مهمة تمتد 6 أشهر، ليكون أول عربي يشارك في مهمة طويلة في الفضاء.
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