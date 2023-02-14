أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السعودية تعتزم إرسال أول امرأة الى الفضاء خلال 2023

علوم وتكنولوجيا
2023-02-14 | 06:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السعودية تعتزم إرسال أول امرأة الى الفضاء خلال 2023
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
السعودية تعتزم إرسال أول امرأة الى الفضاء خلال 2023

السعودية تعتزم إرسال أول امرأة الى الفضاء خلال 2023

أعلنت الرياض أنّها سترسل رائد ورائدة فضاء سعوديّين إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بعد أكثر من سنتين على مشاركة رائد فضاء إماراتي في مهمة الى المحطة عينها.

وستكون هذه المرة الأولى التي تشارك فيها امرأة سعودية في رحلة الى الفضاء.

وأسّست المملكة الخليجية الغنية بالنفط الهيئة السعودية للفضاء في نهاية 2018 وأطلقت في أيلول 2022 برنامج "رواد الفضاء" بهدف إرسال روّاد فضاء سعوديين الى الفضاء في 2023.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الأحد عن الهيئة إعلانها "إرسال أول رائدة فضاء سعودية ورائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام 2023".

وأوضحت أن رائدة الفضاء ريانة برناوي ورائد الفضاء علي القرني سينضمان إلى طاقم مهمة فضائية تنظمها "سبايس إكس" بهدف "بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة لأجل البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًا".

وذكرت أنّ "الرحلة العلمية ستنطلق من الولايات المتحدة الأميركية إلى محطة الفضاء الدولية".

وسيشارك كل من رائدي الفضاء السعوديين مريم فردوس وعلي الغامدي في التدريبات، من دون أن يكونا جزءًا من المهمة الى الفضاء.

وبرناوي هي أول رائدة فضاء سعودية. وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، نجل العاهل السعودي الملك سلمان، أول رائد فضاء سعودي عربي شارك في رحلة للفضاء انطلقت من الولايات المتحدة أيضاً في عام 1985. لكنها المرة الأولى التي يشارك فيها سعوديان في رحلة الى محطة الفضاء الدولية.

ولاحقاً، أعلنت ناسا في بيان أنّ برناوي والقرني سيقلعان "في ربيع عام 2023" من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا بالولايات المتحدة على متن صاروخ تابع لشركة "سبايس إكس" باتجاه محطّة الفضاء الدولية.

وأوضح البيان أنّه سيرافق رائدي الفضاء السعوديين في رحلتهما شخصان آخران هما بيغي ويتسون، وهي رائدة فضاء سابقة في ناسا ذهبت إلى محطة الفضاء الدولية ثلاث مرات حتى الآن وستتولّى قيادة المهمّة، في حين سيكون الشخص الرابع رجل الأعمال الأميركي جون شوفنر وسيؤّدي في هذه المهمّة دور الطيّار.

وبحسب بيان ناسا فإنّ أفراد الطاقم الأربعة سيقضون في محطة الفضاء الدولية حوالي 10 أيام.

وهذه المهمّة التي أطلق عليها اسم "إيه إكس-2" ستكون الثانية في إطار شراكة بين وكالة الفضاء الأميركية و"أكسيوم سبايس"، الشركة الأميركية المسؤولة عن استئجار وسيلة النقل.

ونقل بيان لشركة أكسيوم سبايس" عن ويتسون قولها إنّ الطاقم "قويّ، ومتماسك، وعازم على إجراء أبحاث علمية مهمّة في الفضاء".

والمهمّة الأولى في إطار الشراكة بين ناسا و"أكسيوم سبايس" والتي أطلق عليها اسم "إيه إكس-1" جرت في نيسان 2022 وقضى خلالها 4 أشخاص، هم 3 رجال أعمال ورائد فضاء سابق، مدّة أسبوعين في محطة الفضاء الدولية.

ومحطة الفضاء الدولية مشروع دولي مشترك بين 5 وكالات فضاء دولية تعود الى الولايات المتحدة وروسيا واليابان والاتحاد الأوروبي وكندا. وتنظّم شركات خاصة وحكومات رحلات تجارية إليها.

ويعدّ استكشاف الفضاء جزءاً من خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "رؤية 2030" التي تستهدف تطوير المملكة وتنويع اقتصادها ووقف ارتهانها للنفط.

وأشرف الأمير محمد، الحاكم الفعلي لبلاده، على حملة إصلاحات اجتماعية شملت تخفيف القيود المفروضة على النساء، فسُمح لهن بقيادة السيارات وفُتح سوق العمل أمامهن، وبتن يقدن قطارات ويتدربن على رحلات فضائية ويعملن في قطاعات كانت سابقًا حكرًا على الرجال.

ويأتي الإعلان السعودي قبل نحو أسبوعين من انطلاق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في مهمة تمتد 6 أشهر، ليكون أول عربي يشارك في مهمة طويلة في الفضاء.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

السعودية

أول امرأة

الفضاء

امرأة

LBCI التالي
مكسيكي يصمم تطبيقاً يتيح للمستخدمين تدوين الأمنيات والرسائل لقراءتها بعد الوفاة
تيك توك يعمل على ميزة الفيديوهات المدفوعة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2022-12-16

تعيين أول امرأة من أصول إفريقية رئيسة لجامعة هارفارد

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-13

الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة السفيرة الاميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو والسفير المصري ياسر علوي والسفير القطري إبراهيم عبد العزيز السهلاوي والمستشار في سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان فارس العامودي

LBCI
أخبار دولية
2023-02-13

فريق إغاثة سلفادوري ينتشل امرأة وطفل على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى بجنوب تركيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-11

علي صفي الدين أنقذ امرأة وطفلها بعد مرور ١٠٠ ساعة على الزلزال في سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:34

مكسيكي يصمم تطبيقاً يتيح للمستخدمين تدوين الأمنيات والرسائل لقراءتها بعد الوفاة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:24

تيك توك يعمل على ميزة الفيديوهات المدفوعة!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-02-12

واتساب يقدم ميزة جديدة... تحويل الرسائل الصوتية إلى نص!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-02-10

"سبايس اكس" تقترب من أول رحلة مدارية عبر صاروخها العملاق "ستارشيب"

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
04:50

بعد الحديث عن كائنات فضائية...البيت الأبيض يوضح

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-11

الفريق اللبناني المتواجد في سوريا يستعد للعودة الى لبنان بعدما قام بعمليات إنقاذ في سوريا جراء الزلزال

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-16

الكرملين: بوتين يندد بشحنات الأسلحة الغربية المتزايدة إلى أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
05:39

"اليونيسف" تدق ناقوس الخطر: لإعادة فتح المدارس الرسمية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:09

فرحة عناق ومعجزات بعد 9 أيام على زلزال تركيا وسوريا

LBCI
أخبار دولية
08:00

طائرة مساعدات سعودية في مطار حلب... وفتح معابر اضافية بين انقرة ودمشق

LBCI
أخبار لبنان
07:57

احياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري

LBCI
أخبار لبنان
06:28

الحريري من بيت الوسط: هذا البيت سيبقى مفتوحاً وسيكمل المشوار

LBCI
أخبار لبنان
06:23

نقيب الأطباء يعلن انطلاق قافلة المستلزمات الطبية الأولى الى سوريا

LBCI
أخبار لبنان
06:12

الحريري امام ضريح والده... وينزل بين حشود شعبية لالقاء التحية (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:43

لبنانيون عادوا من تركيا الى بلادهم... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

قبل رفع الدولار الجمركي تجار استوردوا وكدسوا أرباحا ... استيراد ٢٠٢٢ وكأن لا أزمة في لبنان

LBCI
امن وقضاء
14:05

مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
12:20

خبر عن ادعاء القاضية غادة عون على بنك عوده.. والأخير يوضح

LBCI
امن وقضاء
09:33

ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...

LBCI
امن وقضاء
10:39

اللواء خير: العثور على الطفلة اللبنانية آسيا شومان حية في تركيا وهي برعاية الهيئة العليا للاغاثة في انطاكيا

LBCI
اقتصاد
07:33

ما حقيقة فك إضراب المصارف يوم غد؟

LBCI
خبر كاذب
01:12

ما صحة خبر العثور على مبلغ مالي ضخم بين أنقاض تركيا... وما علاقته بالعراق؟

LBCI
حال الطقس
01:48

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
امن وقضاء
14:05

مسلسل السرقات يطال قرى في جبيل ...

LBCI
خبر كاذب
02:38

فيديو يظهر انفصال واجهة مبنى... زلزال أم رياح؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة