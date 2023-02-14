مكسيكي يصمم تطبيقاً يتيح للمستخدمين تدوين الأمنيات والرسائل لقراءتها بعد الوفاة

أطلق مكسيكي تطبيقاً إلكترونياً اسمه "باست بوست" يتيح لمستخدميه تخزين الرسائل والأمنيات الأخيرة التي يرغبون في مشاركتها مع أحبائهم بعد وفاتهم.

وأوضح مبتكر التطبيق، رجل الأعمال ميغيل فاريل، أن "باست بوست" يتيح للمستخدمين "ترتيب الوضع تحضيراً لهذه اللحظة التي تصل في وقت غير متوقع"، بحسب وكالة فرانس برس.

وورد في مقطع فيديو ترويجي أنه على سبيل المثال، يسمح التطبيق لأب يتمتع بصحة جيدة، بتسجيل رسائل تهنئة يمكن لأبنائه الاستماع إليها بعد سنوات عند تخرجهم، في حال فارق الحياة قبل بلوغ هذه اللحظة.

ويحتفظ تطبيق "باست بوست" بالفيديو على شكل "ان اف تي"، وهي شهادة توثيق لأصالة وثائق رقمية أي صور أو نصوص أو مقطوعات موسيقية، لا يمكن نسخها أو تغييرها.

كما أن التطبيق يتيح تسجيل توجيهات مسبقة، بينها تفضيلات الرعاية أو تنظيم الجنازة. ويمكن للمستخدم أيضاً ترك تعليمات بشأن إدارة أصوله المصرفية أو حساباته على الشبكات الاجتماعية.

ويوضح ميغيل فاريل أن تطبيق "باست بوست" لا يمكن أن يحل محل الوصية الحقيقية، بموجب القوانين التي تفرض أن تكون هذه الوصية مكتوبة ومصادقاً عليها رسمياً.