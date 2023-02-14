للمرة الأولى... تسيير مركبات مستقلة مصنعة من "أمازون" على طريق عام

سيّرت شركة "زوكس" التابعة لمجموعة "أمازون" أنها سيّرت المركبات التي طورتها للمرة الأولى على جزء صغير من طريق عام في ولاية كاليفورنيا الأميركية، لتكون مستقلة بالكامل من دون مقود ولا دوّاسة.

ووفق وكالة فرانس برس، فقد نُقل الركاب في هذه الرحلة الّذين كانوا موظفين في المجموعة، مجانا. وبالتالي، فقد حصلت المركبة على إذن بالتنقل ضمن مسار يبلغ 1.6 كيلومتر بين مبنيين في مقر المجموعة في فوستر سيتي.

ويُذكر أن شركات أخرى مثل "وايمو" التابعة لشبكة ألفابت أي شركة "غوغل" الأم، أو "كروز" التابعة لمجموعة "جنرال موتورز"، تنشر منذ سنوات في مناطق محددة سيارات قادرة على التنقل من دون سائق، لكنّها تضم مقعداً للسائق ومقوداً ودواسة في حال اضطُر إنسان لتولي القيادة.

وقالت المديرة العامة لشركة "زوكس" عائشة إيفانز في بيان: "من خلال الإعلان عن أول رحلة لمركبتنا المستقلة لموظفينا، نحقق إضافة للمجهود الذي حققه القطاع خلال السنة المنصرمة ونقترب من طرح خدمة للأجرة الذاتية القيادة الموجهة للعامة".