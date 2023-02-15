ماسك يقول ان إدارة تويتر قد تنتقل لشخص آخر هذا العام

أعلن مالك موقع وتطبيق "تويتر" ايلون ماسك أن شخصا آخر قد يدير المنصة بحلول نهاية عام 2023، مشجعا على مزيد من التواصل عبر شبكة التواصل الاجتماعي بعدما أبلغ آلاف المستخدمين عن مشاكل في استخدامها.



وقال للمشاركين في مؤتمر القمة العالمية للحكومات في دبي عبر الفيديو: "أعتقد أنه من المحتمل أن يكون آخر نهاية هذا العام توقيتا جيدا للعثور على شخص آخر لإدارة الشركة".



ولفت إلى أنه يحتاج إلى تحقيق الاستقرار في المنظمة والتأكد من أنها في مكان صحي وأن خريطة الطريق واضحة، مشيرا إلى أن المنصة ستكون في وضع مستقر قرب نهاية هذا العام.



وسيسمح التخلي عن العمليات الإدارية اليومية لماسك، الذي أنفق 44 مليار دولار لشراء منصته الاجتماعية المفضلة، بتجنب الاتهامات بتجاهل مشاريعه الأخرى، وخاصة شركة السيارات "تيسلا" التي شهدت انخفاض سعر سهمها منذ تولّيه منصبه.