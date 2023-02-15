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طالب لبناني يشارك في المعرض العلمي الكويتي... ويقدم اختراعا مبهراً في مجال التكنولوجيا
علوم وتكنولوجيا
2023-02-15 | 03:15
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طالب لبناني يشارك في المعرض العلمي الكويتي... ويقدم اختراعا مبهراً في مجال التكنولوجيا
طالب لبناني شارك في المعرض العلمي الكويتي وقدم اختراعا في مجال التكنولوجيا
شارك الطالب المبتكر محمد عبيد من الجامعة العربية المفتوحة في "معرض النادي العلمي الكويتي"، مع وفد من المخترعين اللبنانيين من "الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث"، ويختص اختراعه في مجال التكنولوجيا الذي يبنى من خلاله أي تطبيق من دون حدود.
وقد نفذ عبيد منصة خاصة للمؤتمر يوجد فيها كل أنواع وسائل التواصل لمشاركة الأفكار العلمية بين المشاركين ضمن المعرض، وتم عرض هذه المنصة على لجنة التحكيم حيث أدهشها تفوق محمد على الرغم من أن هذه المنصة ليست الإختراع الخاص به بل هي مجرد فكرة للتواصل بين المشاركين داخل المعرض.
وقد استغرق تنفيذ المنصة خمس ساعات ما حقق صدمة إيجابية للجنة التحكيم، وطلبوا من منسق المعرض الاهتمام بما قدمه عبيد، وهذه الفكرة كانت هدية من محمد للمعرض.
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الجامعة العربية المفتوحة
معرض النادي العلمي الكويتي
اختراع
تكنولوجيا
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