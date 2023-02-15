العلماء يحذرون... ضوضاء التعدين في أعماق البحار تلحق الضرر بالحيتان الزرقاء

العلماء يحذرون... ضوضاء التعدين في أعماق البحار تلحق الضرر بالحيتان الزرقاء



حذر العلماء في بحث نشر في مجلة "فرونتيرز ان مارين ساينس" من أن التعدين في أعماق البحار قد يلحق أضرارًا لا يمكن إصلاحها بالحيتان الزرقاء والمخلوقات البحرية النادرة الأخرى.



ويُركز البحث الذي نشرته جامعة إكستر ومختبرات غرينبيس للأبحاث على التداخل بين الحيتان والمواقع المستهدفة للتعدين في أعماق البحار، بخاصةٍ في المحيط الهادئ. كما حذر المؤلفون من أن هناك حاجة إلى إجراء بحث عاجل لتقييم التهديدات التي تتعرض لها هذه الثدييات.



ووجد البحث أن التلوث الضوضائي على وجه الخصوص يمكن أن يسبب ضررًا للحيوانات الحساسة والذكية.



وقال العلماء إن الاضطراب سيكون دائمًا بالنسبة للثدييات البحرية، على غرار أعمال البناء الصاخبة في حي بشري.



وعلى الرغم من أن شركات التعدين في أعماق البحار لم تحصل بعد على إذن لبدء التعدين تجاريًا، إلا أنها تطلب من الحكومات الضوء الأخضر لأول مرة في شهر حزيران. ويحذر النشطاء والعلماء من أنه إذا سمح لها بذلك، يمكن للآلات أن تعمل 24 ساعة في اليوم، وتنتج أصواتًا على أعماق متفاوتة ما قد يتداخل مع الترددات التي تستخدمها الحيتان للتواصل.