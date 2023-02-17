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بخطوة غير مسبوقة... إيلون ماسك يسمح بنشر إعلانات القنب على تويتر
علوم وتكنولوجيا
2023-02-17 | 07:01
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بخطوة غير مسبوقة... إيلون ماسك يسمح بنشر إعلانات القنب على تويتر
إيلون ماسك يسمح بنشر إعلانات القنب على تويتر
بعد أشهر فقط من شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، اتخذ إيلون ماسك أكبر خطوة له حتى الآن في دعم صناعة القنب أو ما يعرف بالحشيش، من خلال فتح المنصة الخاصة به على نطاق أوسع لإعلانات القنب، بخلاف أي منصة منافسة.
وحدَّث موقع تويتر سياساته الإعلانية للسماح للشركات المرخصة المرتبطة بالقنب بعرض الإعلانات، مع العديد من القيود، في الولايات التي تكون فيها الإعلانات قانونية.
وقالت أليكسا أليانييلو، التي تتولى مبيعات الإعلانات الأميركية والشراكات من أجل تويتر، في منشور: "هذه أكبر خطوة للأمام من قبل أي منصة".
ويُعد احتضان تويتر الأكبر لإعلانات القنب خروجًا كبيرًا عن شركات التواصل الاجتماعي الكبرى الأخرى مثل شركة ميتا التابعة لشركة فيسبوك، والتي حظرت مثل هذه الإعلانات منذ فترة طويلة.
ويُعد استخدام القنب الترفيهي قانونيًا حاليًا في 21 ولاية أميركية، لكنه لا يزال غير قانوني على المستوى الفيدرالي.
ويأتي قرار تويتر في الوقت الذي تواجه فيه صناعة القنب اضطرابًا اقتصاديًا حادًا يضرب أسعار أسهم العديد من الشركات المتداولة علنًا ويتسبب في فشل الآخرين. فالعديد من شركات القنب، بما فيها متاجر البيع بالتجزئة وتجار الجملة، تعاني المنافسة من البائعين غير القانونيين وارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.
مصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
إيلون ماسك
إعلانات
القنب
تويتر
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