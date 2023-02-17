تسلا تستدعي أكثر من 360 ألف سيارة بسبب مخاطر الاصطدام المحتملة

تسلا تستدعي أكثر من 360 ألف سيارة بسبب مخاطر الاصطدام المحتملة



أعلنت شركة تسلا Tesla عن سحب ما يصل إلى 362،758 سيارة مزودة ببرنامج بيتا للقيادة الذاتية الكامل أو التثبيت المعلق بسبب مخاوف من أنها قد تزيد من خطر وقوع حادث، حسبما أكدت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة يوم الخميس.



وقالت الإدارة في بيان: "قد يسمح نظام FSD Beta للمركبة بالتصرف بشكل غير آمن حول التقاطعات، مثل السفر مباشرة عبر تقاطع أثناء التواجد في حارة انعطاف فقط، أو الدخول في تقاطع يتم التحكم فيه بعلامة التوقف بدون التوقف تمامًا، أو المضي قدمًا في تقاطع أثناء إشارة مرور صفراء ثابتة بدون توخي الحذر". وأضافت الإدارة أن "البرنامج الذي يسمح للمركبة بتجاوز حدود السرعة أو السفر عبر التقاطعات بطريقة غير قانونية أو غير متوقعة يزيد من مخاطر وقوع حادث تصادم".



وتواجه شركة تسلا لصناعة السيارات تدقيقًا من المسؤولين الفيدراليين والولائيين حول كيفية الإعلان عن تقنيتها ذاتية القيادة، فضلاً عن القلق بشأن مخاطر السلامة المرتبطة بقدرة القيادة الذاتية. ولم ترد على الفور على طلب للتعليق.



وتعرضت تسلا لانتقادات حادة بسبب تسويقها لبرنامج FSD وميزات الطيار الآلي.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، زعمت إدارة السيارات في كاليفورنيا أن الشركة تعلن بشكل خادع عن المنتجات على أنها مستقلة تمامًا، وفقًا لملفين لدى مكتب جلسات الاستماع الإدارية في كاليفورنيا.



وشاركت مركبات تسلا التي تعمل بنظام الطيار الآلي في 273 حادثًا تم الإبلاغ عنها على مدار عام تقريبًا تنتهي في حزيران، وفقًا للبيانات الصادرة في ذلك الشهر. وأظهرت البيانات أن سيارات تسلا شكلت نحو 70 في المئة من حوادث الاصطدام التي شملت أنظمة متقدمة بمساعدة السائق خلال تلك الفترة.



والجدير بالذكر أن شركة تسلا رفعت سعر برنامجها للقيادة الذاتية الكاملة في آب إلى 15 ألف دولار.