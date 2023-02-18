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بعد إعلان حملة نقابية... تسلا تطرد أكثر من 30 موظفاً
علوم وتكنولوجيا
2023-02-18 | 07:04
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بعد إعلان حملة نقابية... تسلا تطرد أكثر من 30 موظفاً
تسلا تطرد أكثر من 30 موظفاً بعد إعلان حملة نقابية
زعم عمال شركة تسلا في بوفالو، نيويورك، بأن أكثر من 30 موظفاً تم فصلهم في 14 شباط ردًا على الإعلان عن حملة تنظيم نقابية في منشأة الـ1000 موظف.
وحارب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، حملات النقابات التابعة للاتحاد الدولي لموظفي الخدمة (SEIU) التابعة لاتحاد العمال المنتسبين في الماضي. وقد قدمت SEIU أمرًا قضائيًا إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل يسعى إلى وقف عمليات الفصل.
ويقول الموظفون إنهم يسعون إلى تكوين نقابات استجابة للحاجة إلى تحسين الأجور والأمن الوظيفي وضغوط الإنتاجية، بما في ذلك مراقبة مهام العمال ومنع بعض الموظفين من أخذ فترات راحة في الحمام.
وصرح أريان بيريك، موظف تسلا المفصول الآن وأحد أعضاء اللجنة المنظمة، في بيان صحافي: "أشعر بالصدمة، لقد أصبت كوفيد وخرجت من المكتب، ثم اضطررت إلى أخذ إجازة فجيعة. عدت إلى العمل، قيل لي إنني تجاوزت التوقعات ثم جاء الفصل. أشعر بقوة أن هذا انتقام لإعلان اللجنة وهو أمر مخز".
وقالت سارة كوستانتينو، الموظفة الحالية في تسلا: "نحن غاضبون. هذا لن يبطئنا. هذا لن يمنعنا. يريدون منا أن نكون خائفين، لكنني أعتقد أنهم بدءوا للتو في التدافع. نستطيع فعل ذلك. لكنني أعتقد أننا سنفعل ذلك".
واستشهد العمال أيضًا بالإعلان عن سياسة جديدة تحظر على الموظفين تسجيل اجتماعات مكان العمل بدون إذن جميع المشاركين، والتي يقولون إنها تقوض قانون العمل الفدرالي وقانون موافقة الحزب الواحد في ولاية نيويورك بشأن تسجيل المحادثات. وإذا نجح الاتحاد، فسيكون الأول في تسلا.
وجاء في رسالة موجهة إلى الإدارة للإعلان عن حملة الاتحاد: "ستعمل النقابات على تسريع انتقال العالم إلى الطاقة المستدامة لأنها ستمنحنا صوتًا في مكان عملنا وفي الأهداف التي حددناها لأنفسنا لتحقيقها".
مصدر
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علوم وتكنولوجيا
تسلا
تطرد
طرد
إعلان حملة نقابية
إيلون ماسك
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