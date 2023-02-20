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شركة ميتا تطرح خدمة الاشتراك الشهري المدفوع لفيسبوك وإنستغرام
علوم وتكنولوجيا
2023-02-20 | 06:10
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شركة ميتا تطرح خدمة الاشتراك الشهري المدفوع لفيسبوك وإنستغرام
شركة ميتا تطرح خدمة الاشتراك الشهري المدفوع لفيسبوك وإنستغرام
أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في منشور على فيسبوك يوم الأحد أن خدمة الدفع لتوثيق الحسابات على فيسبوك وإنستغرام ستطرح لأول مرة في أستراليا ونيوزيلندا هذا الأسبوع.
وقال زوكربيرغ إن الخدمة التي سيتم طرحها لأول مرة في أستراليا ونيوزيلندا هذا الأسبوع ستسمح للمستخدمين بإكمال التحقق لحساب بمعرف حكومي، والحصول على شارة زرقاء، وحماية إضافية من انتحال الشخصية والوصول المباشر إلى خدمة العملاء.
وفي منشور آخر، قالت ميتا إنها ستعتمد على وثائق الهوية الحكومية لإثبات هوية الحسابات التي تم التحقق منها، لتجنب إحراج الحسابات التي تنتحل هوية الأشخاص والعلامات التجارية.
وقالت الشركة إن الخدمة ستكلف 11.99 دولارًا أميركيًا شهريًا على الويب أو 14.99 دولارًا أميركيًا على iOS و Android.
مصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
ميتا
خدمة
الاشتراك الشهري
فيسبوك
إنستغرام
التالي
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