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تسريبات تكشف عن مزايا "غير مسبوقة" في آيفون 15

علوم وتكنولوجيا
2023-02-21 | 04:06
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تسريبات تكشف عن مزايا &quot;غير مسبوقة&quot; في آيفون 15
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تسريبات تكشف عن مزايا "غير مسبوقة" في آيفون 15

تسريبات تكشف عن مزايا "غير مسبوقة" في آيفون 15

كشفت تسريبات فنية حديثة عن تغييرات مهمة في جهاز "آبل" المرتقب، "آيفون 15"، والمتوقع الكشف عنه في الخريف المقبل.

وبحسب التسريبات التي نشرها موقع 9to5Mac التقني، فإن"آيفون 15" سيأتي بهيكل أنحف من الإصدارات السابقة، مع حواف منحنية أكثر، وسيتم استبدال الأزرار الجانبية ذات النتوءات بأخرى تعمل باللمس.

وإصدار"برو 15" سيكون أول "آيفون" يأتي بدون أزرار بشكل كامل، إذ سيتم حذف تلك المستخدمة لإيقاف تشغيل الهاتف والتحكم في الصوت والتقاط صور للشاشة وتفعيل سيري "Siri".

ما هي أبرز التحديثات الأخرى؟

سيكون لدى آيفون 15 برو زجاج منحني قليلاً حول الحواف، مما يخلق انتقالًا أكثر سلاسة إلى الإطار.
وسيكون نتوء الكاميرا في الخلف أكثر سمكًا من ذي قبل بسبب ترقية آبل لنظام التصوير بأجهزة استشعار أو عدسات جديدة.
كما سيتم تخفيف الحد الفاصل بين الشاشة والإطار من أجل تكبير شاشة 6.1 بوصة (بنفس حجم آيفون 14 برو العام الماضي).
 
كذلك، سيتم الاحتفاظ بالشق الموجود في الجزء العلوي من الشاشة الذي يخفي الكاميرا الأمامية.
 

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علوم وتكنولوجيا

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آيفون 15

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