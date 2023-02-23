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أول إصدار من "آيفون" يباع في مزاد... وهذا ثمنه!

علوم وتكنولوجيا
2023-02-23 | 07:03
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أول إصدار من "آيفون" يباع في مزاد... وهذا ثمنه!

أول إصدار من "آيفون" يباع في مزاد... وهذا ثمنه!

ذكرت وسائل إعلام أن هاتفاً من هواتف "آيفون" القديمة تم بيعه مؤخراً في مزاد علني بعشرات آلاف الدولارات.

وبحسب المعلومات، فإن "مزاد LCG Auctions على الإنترنت شهد مؤخراً بيع هاتف من هواتف الجيل الأول من أجهزة آيفون، مقابل 63356 دولاراً، والهاتف الذي تم بيعه كان في علبته الأصلية التي لم يتم فتحها منذ إصداره من الشركة المصنعة".

وبيع الهاتف يوم الأحد بسعر فاق سعره الأصلي بـ100 مرة، بعد أن حصلت عليه سيّدة كهدية عام 2007، لكنها لم تفتحه أبدًا.
 

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