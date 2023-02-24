لتعزيز الاشتراكات... نتفليكس تخفض أسعارها في بعض البلدان من بينها لبنان

نتفليكس تخفض أسعارها في بعض البلدان



أكّدت شركة نتفليكس يوم الخميس أنّها خفّضت أسعار خطط الاشتراك الخاصة بها في بعض البلدان إذ تسعى إلى الحفاظ على نمو المشتركين وسط المنافسة الشديدة والإنفاق الاستهلاكي المتوتر.



ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، التي نشرت الخبر لأول مرة، فخفضت الشركة الأسعار في بعض البلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء وأميركا اللاتينية وآسيا ومن بينها لبنان.



وذكرت الصحيفة أن الأسعار انخفضت إلى النصف في بعض الأحيان.



وكانت نتفليكس قد شهدت العام الماضي منافسة شديدة في صناعة البث المباشر مع تلاشي الازدهار الذي سببه الوباء، وقلص المستهلكون الإنفاق بسبب مخاوف من ركود محتمل، مما أجبر الشركة على إعادة التفكير في استراتيجياتها.