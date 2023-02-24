الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد حادثة تسرب في مركبتهم... إطلاق مركبة إغاثة روسية إلى محطة الفضاء الدولية لإعادة رواد فضاء
علوم وتكنولوجيا
2023-02-24 | 07:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد حادثة تسرب في مركبتهم... إطلاق مركبة إغاثة روسية إلى محطة الفضاء الدولية لإعادة رواد فضاء
إطلاق مركبة إغاثة روسية إلى محطة الفضاء الدولية لإعادة رواد فضاء بعد حادثة تسرب في مركبتهم
أُطلقت ليل الخميس الجمعة من كازاخستان مركبة فضائية روسية من نوع سويوز إلى محطة الفضاء الدولية، بهدف إعادة رائدَي فضاء روسيَّين وآخر أميركي عالقين في المحطة بسبب حادثة تسرب تعرضت لها مركبتهم.
وأقلعت مركبة الإغاثة "إم إس -23" من قاعدة بايكونور الفضائية من دون أي شخص فيها، على ما أظهرت مشاهد عرضتها وكالتا الفضاء الروسية "روسكوسموس" والأميركية "ناسا".
وأكدت "روسكوسموس" في بيان أنّ إقلاع المركبة الفضائية ووضعها في المدار "سارا كما يُفترض"، موضحةً أنّ التحامها بمحطة الفضاء الدولية مُتوقّع في 26 شباط/فبراير عند الساعة 01,01 بتوقيت غرينيتش.
وكان من المقرر مبدئياً أن تقلع المركبة في منتصف آذار/مارس لنقل ثلاثة رواد فضاء آخرين إلى محطة الفضاء الدولية.
إلا أنّ المركبة أُطلقت فارغةً لإعادة رائدي الفضاء الروسيين سيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلاين، والأميركي فرانك روبيو.
وفي ظل غياب أي طاقم ليحل محل هؤلاء، مُدّدت مهمّتهم حتى أيلول/سبتمبر، بينما كان مقرراً مبدئياً ان يعودوا في نهاية آذار/مارس. وسيكونون في نهاية المهمة قد أمضوا حوالى السنة في الفضاء، بدل فترة لا تستمر في العادة سوى ستة أشهر.
وفي نهاية أيلول/سبتمبر 2022، أقلع رائدا الفضاء الروسيان ورائد الفضاء الأميركي على متن مركبة "سويوز إم إس -22" الفضائية.
وعادة ما تبقى المركبات التي يصل فيها رواد الفضاء راسية في محطة الفضاء الدولية طوال فترة مهمتهم، حتى تُستخدم كمركبة إغاثة في حال اضطرّوا للانسحاب نتيجة أي حادث طارئ قد يواجهونه. ويعود الطاقم إلى الأرض في المركبة نفسها.
إلا أنّ مركبة "سويوز إم إس -22" تعرضت في كانون الأول/ديسمبر إلى تسرب هائل في سائل التبريد، أشارت موسكو إلى أنها ناجم عن الاصطدام بنيزك صغير.
وقررت "روسكوسموس" إرسال المركبة الفضائية "سويوز إم إس -23" لإعادة الطاقم في أيلول/سبتمبر.
اما "سويوز إم إس -22"، فمن المقرر إعادتها فارغة إلى الأرض في نهاية الشهر المقبل.
وأصاب تسرب مشابه منتصف شباط/فبراير مركبة روسية أخرى هي مركبة الشحن "بروغرس ام اس 21" التي كانت راسية في محطة الفضاء الدولية منذ تشرين الأول/أكتوبر. ولم تكن هذه المركبة مخصصة لنقل طواقم، وأُعيدت إلى الأرض الأسبوع الفائت.
وأوضحت "روسكوسموس" الثلاثاء أن "اصطداماً خارجياً" تسبب بهذا التسرب.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
ناسا
حادثة تسرب
محطة الفضاء الدولية
لتعزيز الاشتراكات... نتفليكس تخفض أسعارها في بعض البلدان من بينها لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-02-22
رواد فضاء عالقون في محطة الفضاء الدولية منذ العام الماضي... ولا عودة قبل أيلول
علوم وتكنولوجيا
2023-02-22
رواد فضاء عالقون في محطة الفضاء الدولية منذ العام الماضي... ولا عودة قبل أيلول
0
علوم وتكنولوجيا
2023-02-04
"سلطان" الفضاء الإماراتي يستعد لمهمته في محطة الفضاء الدولية
علوم وتكنولوجيا
2023-02-04
"سلطان" الفضاء الإماراتي يستعد لمهمته في محطة الفضاء الدولية
0
علوم وتكنولوجيا
2023-01-12
ناسا تكتشف كوكبًا جديدًا... يشبه الأرض!
علوم وتكنولوجيا
2023-01-12
ناسا تكتشف كوكبًا جديدًا... يشبه الأرض!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-01-10
لأول مرة منذ 50 ألف عام.. "ناسا" تكشف موعد ظهور المذنب الأخضر
علوم وتكنولوجيا
2023-01-10
لأول مرة منذ 50 ألف عام.. "ناسا" تكشف موعد ظهور المذنب الأخضر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
03:07
لتعزيز الاشتراكات... نتفليكس تخفض أسعارها في بعض البلدان من بينها لبنان
علوم وتكنولوجيا
03:07
لتعزيز الاشتراكات... نتفليكس تخفض أسعارها في بعض البلدان من بينها لبنان
0
علوم وتكنولوجيا
2023-02-23
"لا ينبغي أن تكون موجودة"... تلسكوب جيمس ويب يكتشف مجموعة من المجرات الضخمة
علوم وتكنولوجيا
2023-02-23
"لا ينبغي أن تكون موجودة"... تلسكوب جيمس ويب يكتشف مجموعة من المجرات الضخمة
0
علوم وتكنولوجيا
2023-02-23
أول إصدار من "آيفون" يباع في مزاد... وهذا ثمنه!
علوم وتكنولوجيا
2023-02-23
أول إصدار من "آيفون" يباع في مزاد... وهذا ثمنه!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-02-22
رواد فضاء عالقون في محطة الفضاء الدولية منذ العام الماضي... ولا عودة قبل أيلول
علوم وتكنولوجيا
2023-02-22
رواد فضاء عالقون في محطة الفضاء الدولية منذ العام الماضي... ولا عودة قبل أيلول
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-01-29
الثلوج على الأبواب... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
2023-01-29
الثلوج على الأبواب... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
0
خبر عاجل
2023-02-22
المرصد الاوروبي المتوسطي: هزة ارضية بقوة ٤.٢ قبالة الساحل الجنوبي للبنان
خبر عاجل
2023-02-22
المرصد الاوروبي المتوسطي: هزة ارضية بقوة ٤.٢ قبالة الساحل الجنوبي للبنان
0
منوعات
2023-02-22
معدلات البدانة تشهد ارتفاعاً مطرداً لدى الشباب في فرنسا
منوعات
2023-02-22
معدلات البدانة تشهد ارتفاعاً مطرداً لدى الشباب في فرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-22
هزات عدة شعر بها اللبنانيون في اليومين الماضيين
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-22
هزات عدة شعر بها اللبنانيون في اليومين الماضيين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:37
مبادرة سلامٍ من الصين لحل الازمة الروسية الاوكرانية.. فما هي بنودُها؟
تقارير نشرة الاخبار
06:37
مبادرة سلامٍ من الصين لحل الازمة الروسية الاوكرانية.. فما هي بنودُها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
06:36
عام من الحرب الروسية الأوكرانية.. ماذا في المستجدات؟
تقارير نشرة الاخبار
06:36
عام من الحرب الروسية الأوكرانية.. ماذا في المستجدات؟
0
أخبار لبنان
06:35
قعقور تحذّر من انهيار التعليم في لبنان بسبب غياب الشفافية والرقابة
أخبار لبنان
06:35
قعقور تحذّر من انهيار التعليم في لبنان بسبب غياب الشفافية والرقابة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:33
المصارف تعلق اضرابها بعد اجتماع مع ميقاتي
تقارير نشرة الاخبار
06:33
المصارف تعلق اضرابها بعد اجتماع مع ميقاتي
0
تقارير نشرة الاخبار
06:32
منتخب لبنان لكرة السلة يخسر مباراته.. اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
06:32
منتخب لبنان لكرة السلة يخسر مباراته.. اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
صليبا وخلف "مستمران في معركتهما من داخل المجلس"
تقارير نشرة الاخبار
14:16
صليبا وخلف "مستمران في معركتهما من داخل المجلس"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
الحرب الأوكرانية - الروسية لن تنتهي بنصر وخسارة
تقارير نشرة الاخبار
14:10
الحرب الأوكرانية - الروسية لن تنتهي بنصر وخسارة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
أول حوار استراتيجي بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
14:07
أول حوار استراتيجي بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
لقاء وزير الخارجية الايرانية بالمسؤولين العراقيين... ماذا بعد؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
لقاء وزير الخارجية الايرانية بالمسؤولين العراقيين... ماذا بعد؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
مقدمة نشرة الاخبار
13:18
المصارف توجه رسالة إيجابية للمودعين
مقدمة نشرة الاخبار
13:18
المصارف توجه رسالة إيجابية للمودعين
2
أخبار لبنان
04:02
وفاة ثلاثة طلاب بحادث سير فجراً
أخبار لبنان
04:02
وفاة ثلاثة طلاب بحادث سير فجراً
3
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد بأسعار المحروقات..
أخبار لبنان
03:35
جدول جديد بأسعار المحروقات..
4
امن وقضاء
12:01
مجلس القضاء الاعلى يدعو ميقاتي ومولوي للرجوع عن قرارين
امن وقضاء
12:01
مجلس القضاء الاعلى يدعو ميقاتي ومولوي للرجوع عن قرارين
5
اقتصاد
06:26
جمعية المصارف تعلّق الإضراب لمدة أسبوع
اقتصاد
06:26
جمعية المصارف تعلّق الإضراب لمدة أسبوع
6
امن وقضاء
07:12
الأمن العام: اعتبارا من ٦-٣-٢٠٢٣ تقبّل طلبات المواطنين للإستحصال على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق على أن تنجز بمهلة ٢٥ يوما
امن وقضاء
07:12
الأمن العام: اعتبارا من ٦-٣-٢٠٢٣ تقبّل طلبات المواطنين للإستحصال على جوازات سفر من دون الحاجة لموعد مسبق على أن تنجز بمهلة ٢٥ يوما
7
أخبار لبنان
06:19
جامعة البلمند نعت ثلاثة من طلابها قضوا اثر حادث سير مروع في شكا
أخبار لبنان
06:19
جامعة البلمند نعت ثلاثة من طلابها قضوا اثر حادث سير مروع في شكا
8
أخبار لبنان
00:51
العثور على 3 جثث في داريا
أخبار لبنان
00:51
العثور على 3 جثث في داريا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store