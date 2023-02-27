قبل دقائق من الإقلاع ... ناسا وسبيس إكس تؤجلان إطلاق طاقم المحطة الفضائية

ناسا وسبيس إكس تؤجلان إطلاق طاقم المحطة الفضائية قبل دقائق من الإقلاع



أجلت ناسا وسبيس إكس في وقت مبكر من يوم الاثنين إطلاق صاروخ SpaceX Falcon 9 الذي يضم اثنين من رواد الفضاء الأميركيين، ورائد فضاء روسي وزميلاً لهم من الإمارات العربية المتحدة، قبل دقائق من الإقلاع المقرر من فلوريدا في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية.



وأشارت وكالة الفضاء الأميركية وشركة سبيس إكس، وهي شركة الصواريخ الخاصة التي أسسها الملياردير إيلون ماسك، إلى وجود خلل فني يتعلق بسائل الإشعال المستخدم في تشغيل محركات المركبة الفضائية.



وبدا أن العد التنازلي يتقدم بسلاسة حتى حوالي دقيقتين ونصف قبل الانطلاق، عندما أعلنت وكالة ناسا في بثها المباشر عبر الإنترنت أنه سيتم تأجيل إطلاق أفراد الطاقم الأربعة في المهمة العلمية التي تبلغ مدتها 6 أشهر.