الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
24
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
24
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دعوى قضائية ضد تسلا وإيلون ماسك بشأن مزاعم مضللة عن القيادة الذاتية
علوم وتكنولوجيا
2023-03-01 | 04:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
دعوى قضائية ضد تسلا وإيلون ماسك بشأن مزاعم مضللة عن القيادة الذاتية
دعوى قضائية ضد تسلا وإيلون ماسك بشأن مزاعم مضللة عن القيادة الذاتية
رفع المساهمون في شركة تسلا دعوى قضائية جماعية ضد الشركة ومؤسسها، إيلون ماسك، بتهمة التضليل وخداع المساهمين فيها.
وفي دعوى جماعية تم رفعها في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو، قال المساهمون إن تسلا احتالت عليهم على مدى 4 سنوات ببيانات كاذبة ومضللة أخفت كيف أن تقنياتها، المشتبه في كونها سببًا محتملًا لحوادث قاتلة متعددة، "خلقت خطرًا جسيمًا للحوادث والإصابات".
وقالوا إن سعر سهم تسلا انخفض مرات عدة عندما أصبحت الحقيقة معروفة، بما في ذلك بعد أن بدأت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة التحقيق في التقنيات، والتقارير التي تفيد بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقّق في مزاعم ماسك بشأن الطيار الآلي.
وانخفض سعر السهم أيضًا بنسبة 5.7 في المئة في 16 شباط بعد أن أجبرت NHTSA على سحب أكثر من 362 ألف سيارة تسلا مزودة ببرنامج تجريبي كامل القيادة الذاتية لأنها قد تكون غير آمنة حول التقاطعات.
وقالت تسلا إنها وافقت على الاستدعاء، على الرغم من عدم موافقتها على تحليل NHTSA.
وتضمنت الشكوى: "نتيجة الأفعال الخاطئة والإهمال من جانب المدعى عليهم، والانخفاض السريع في القيمة السوقية للأسهم العادية للشركة، عانى المدعي وأعضاء الفئة الآخرون من خسائر وأضرار كبيرة".
ولم ترد شركة تسلا، التي ليس لديها قسم للعلاقات الإعلامية، على الفور على طلبات للتعليق.
وتطالب الدعوى، بقيادة المساهم توماس لامونتاني، بتعويضات غير محددة لمساهمي تسلا من 19 شباط 2019 إلى 17 شباط 2023. والمدير المالي زاكاري كيركورن وسلفه ديباك أهوجا متهمان أيضًا.
وأغلق سعر سهم تسلا يوم الإثنين على ارتفاع 10.75 دولاراً، أو 5.5 في المئة، عند 207.63 دولاراً، لكن السهم فقد حوالي نصف قيمته منذ أن بلغ ذروته في تشرين الثاني 2021.
ومن المتوقع أن يشارك ماسك في يوم المستثمر في تسلا في الأول من آذار للترويج لقدرة الذكاء الاصطناعي للشركة التي تخطط لتوسيع تشكيلة سياراتها.
مصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
دعوى قضائية
تسلا
إيلون ماسك
القيادة الذاتية
تويتر تسرّح 200 موظف... منهم مسؤولة نشرت صورة لها نائمة في مكان العمل (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-02-04
تبرئة إيلون ماسك من المسؤولية عن خسائر مستثمرين في تسلا
علوم وتكنولوجيا
2023-02-04
تبرئة إيلون ماسك من المسؤولية عن خسائر مستثمرين في تسلا
0
علوم وتكنولوجيا
2023-01-24
إيلون ماسك يدافع أمام المحكمة عن تغريدات بشأن تسلا نشرها في 2018
علوم وتكنولوجيا
2023-01-24
إيلون ماسك يدافع أمام المحكمة عن تغريدات بشأن تسلا نشرها في 2018
0
منوعات
2023-02-27
بعد إزالة رسوم "ديلبرت"... إيلون ماسك يتهم الإعلام بالعنصرية
منوعات
2023-02-27
بعد إزالة رسوم "ديلبرت"... إيلون ماسك يتهم الإعلام بالعنصرية
0
منوعات
2023-02-20
في كاليفورنيا... مقتل سائق سيارة "تسلا" إثر اصطدامها بشاحنة إطفاء
منوعات
2023-02-20
في كاليفورنيا... مقتل سائق سيارة "تسلا" إثر اصطدامها بشاحنة إطفاء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-02-28
تويتر تسرّح 200 موظف... منهم مسؤولة نشرت صورة لها نائمة في مكان العمل (صورة)
علوم وتكنولوجيا
2023-02-28
تويتر تسرّح 200 موظف... منهم مسؤولة نشرت صورة لها نائمة في مكان العمل (صورة)
0
علوم وتكنولوجيا
2023-02-28
لهذا السبب...الحكومة الكندية تحظر تطبيق تيك توك على هواتفها وأجهزتها
علوم وتكنولوجيا
2023-02-28
لهذا السبب...الحكومة الكندية تحظر تطبيق تيك توك على هواتفها وأجهزتها
0
علوم وتكنولوجيا
2023-02-27
قبل دقائق من الإقلاع ... ناسا وسبيس إكس تؤجلان إطلاق طاقم المحطة الفضائية
علوم وتكنولوجيا
2023-02-27
قبل دقائق من الإقلاع ... ناسا وسبيس إكس تؤجلان إطلاق طاقم المحطة الفضائية
0
علوم وتكنولوجيا
2023-02-27
ميتا تكشف عن نسخة للذكاء الاصطناعي أكثر حذراً من "تشات جي بي تي"
علوم وتكنولوجيا
2023-02-27
ميتا تكشف عن نسخة للذكاء الاصطناعي أكثر حذراً من "تشات جي بي تي"
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-02-16
كيف احتفلت نادين نسيب نجيم بعيد الحب مع خطيبها؟ (صورة)
فنّ
2023-02-16
كيف احتفلت نادين نسيب نجيم بعيد الحب مع خطيبها؟ (صورة)
0
أخبار لبنان
12:12
مكتب ميقاتي يردّ على باسيل...
أخبار لبنان
12:12
مكتب ميقاتي يردّ على باسيل...
0
أخبار دولية
00:12
السفير الفلسطيني يدعو مجلس الأمن الدولي لـ"حماية" مواطنيه المدنيين
أخبار دولية
00:12
السفير الفلسطيني يدعو مجلس الأمن الدولي لـ"حماية" مواطنيه المدنيين
0
فنّ
2023-02-28
نظّارات غادة بشور في جنازة شادي زيدان حديث الناس... سخرية وتنمّر!
فنّ
2023-02-28
نظّارات غادة بشور في جنازة شادي زيدان حديث الناس... سخرية وتنمّر!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
ساعات ويحال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى التقاعد.. اليكم المزيد من التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:49
ساعات ويحال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى التقاعد.. اليكم المزيد من التفاصيل
0
أخبار لبنان
06:47
المطارنة الموارنة: نناشد المعنيين وضعَ حدٍّ نهائي للصراع العبثي المدمِّر في القضاء كما المصارف
أخبار لبنان
06:47
المطارنة الموارنة: نناشد المعنيين وضعَ حدٍّ نهائي للصراع العبثي المدمِّر في القضاء كما المصارف
0
أخبار لبنان
06:28
لجنة الأشغال العامة والنقل قامت بزيارة الى مقر هيئة إدارة السير والمركبات والآليات في الدكوانة
أخبار لبنان
06:28
لجنة الأشغال العامة والنقل قامت بزيارة الى مقر هيئة إدارة السير والمركبات والآليات في الدكوانة
0
أخبار لبنان
06:27
الدولرة الشاملة في السوبرماركت بدأت.. فكيف بدت صورة اليوم الأول؟
أخبار لبنان
06:27
الدولرة الشاملة في السوبرماركت بدأت.. فكيف بدت صورة اليوم الأول؟
0
أخبار لبنان
05:57
مدير عام الامن العام بالوكالة الياس بيسري: سنكون على قدر المسؤولية والثقة التي منحتموها لنا
أخبار لبنان
05:57
مدير عام الامن العام بالوكالة الياس بيسري: سنكون على قدر المسؤولية والثقة التي منحتموها لنا
0
تقارير نشرة الاخبار
05:12
سافيو هيكل سفير الموسيقى العربية اللبنانية في فرنسا!
تقارير نشرة الاخبار
05:12
سافيو هيكل سفير الموسيقى العربية اللبنانية في فرنسا!
0
أخبار لبنان
04:10
اللواء ابراهيم: واجبي الوطني والعملي يفرضان علي ان اكون في اي موقع يخدم الانسان
أخبار لبنان
04:10
اللواء ابراهيم: واجبي الوطني والعملي يفرضان علي ان اكون في اي موقع يخدم الانسان
0
أخبار لبنان
02:04
محال السوبرماركت بدأت اليوم التسعير بالدولار.. كيف تبدو الصورة؟
أخبار لبنان
02:04
محال السوبرماركت بدأت اليوم التسعير بالدولار.. كيف تبدو الصورة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
تطبيق الـchatGPT يدخل بعض المناهج التعليمية .. "بيعمل شغلكن محلكن"
تقارير نشرة الاخبار
14:19
تطبيق الـchatGPT يدخل بعض المناهج التعليمية .. "بيعمل شغلكن محلكن"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:17
تسعيرة جديدة لربطة الخبز..
أخبار لبنان
10:17
تسعيرة جديدة لربطة الخبز..
2
اقتصاد
03:11
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
03:11
ارتفاع بأسعار المحروقات...
3
اقتصاد
11:07
ارتفاع الدولار الجمركي من ١٥ ألفا إلى ٤٥ ألف ليرة لبنانية
اقتصاد
11:07
ارتفاع الدولار الجمركي من ١٥ ألفا إلى ٤٥ ألف ليرة لبنانية
4
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ما هو سرّ الحفرة العميقة في أعالي البقاع الشمالي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ما هو سرّ الحفرة العميقة في أعالي البقاع الشمالي؟
5
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بعد سنوات من التعنيف والايذاء قتلها في الشارع وسار بدم بارد
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بعد سنوات من التعنيف والايذاء قتلها في الشارع وسار بدم بارد
6
أمن وقضاء
11:50
تفاصيل جديدة بشأن قضيّة خطف الشيخ أحمد الرفاعي وقتله (صور)
أمن وقضاء
11:50
تفاصيل جديدة بشأن قضيّة خطف الشيخ أحمد الرفاعي وقتله (صور)
7
تقارير نشرة الاخبار
13:57
تطور من خارجِ السياق في الملف المتصل باللواء عباس إبراهيم
تقارير نشرة الاخبار
13:57
تطور من خارجِ السياق في الملف المتصل باللواء عباس إبراهيم
8
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كيف إتخذ قرار رفع الدولار الجمركي وما هي تداعياته؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كيف إتخذ قرار رفع الدولار الجمركي وما هي تداعياته؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store