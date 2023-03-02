سبايس إكس تعاود إطلاق الصاروخ إلى محطة الفضاء الدولية

سبايس إكس تعاود إطلاق الصاروخ إلى محطة الفضاء الدولية





أطلق الخميس صاروخ "فالكون 9" لشركة "سبايس إكس" يقل أربعة روّاد فضاء، هم أميركيان وروسي وإماراتي، نحو محطة الفضاء الدولية بعد إلغاء العملية في اللحظة الأخيرة الاثنين.



وأطلق الصاروخ الخميس من مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في فلوريدا.



وكتبت الوكالة على تويتر "أطلق طاقم كرو6 في 2 آذار عند الساعة 00,34 (بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، 05,34 ت غ) ... إلى المدار في كبسولة دراغن".



ومن المقرر أن تلتحم كبسولة "دراغن" التي تنقل الروّاد الأربعة بالمحطة الجمعة عند الساعة 01,17 بالتوقيت المحلي (06,17 ت غ) بعد رحلة تستغرق أكثر من 24 ساعة.



والاثنين، ألغيت عملية الإطلاق في اللحظة الأخيرة بسبب مشكلة تقنية. وأوضحت ناسا الأربعاء أن المشكلة كانت في عدم وصول سائل مستخدم في اشتعال المحركات بسبب "جهاز ترشيح مسدود".



ومن المقرر أن يمضي الرواد الأربعة، وهم الأميركيان ستيفن بون ووارن هوبرغ والروسي أندري فيدياييف والإماراتي سلطان النيادي، 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية.



وسيصبح سلطان النيادي (41 عاما) رابع رائد فضاء متحدر من دولة عربية، وثاني إماراتي يشارك في مهمة فضائية بعد هزاع المنصوري الذي أمضى 8 أيام في محطة الفضاء الدولية في أيلول 2019.



وستكون مهمة "كرو6" أول رحلة فضائية لوارن هوبرغ وأندري فيدياييف.



وسبق لهذه الكبسولة التي ستحمل رواد الفضاء أن شاركت في ثلاث رحلات فضائية.



وستجري مهمة تسلم وتسليم بين طاقم "كرو 6" وأعضاء طاقم "كرو 5" الذين وصلوا إلى محطة الفضاء في تشرين الأول 2022. وسيعود هؤلاء إلى الأرض في مركبة خاصة بهم لـ"سبايس اكس" أيضًا، بعد أيام من عملية التسليم.



وتضم محطة الفضاء الدولية حاليا ثلاثة رواد فضاء (روسيان وأميركي) وصلوا في مركبة فضائية روسية من نوع سويوز.



وتعرضت المركبة لحادث تسرب في كانون الأول ، فباتت عودة رواد الفضاء فيها تتسم بخطورة كبيرة. والسبت الماضي، أرسلت وكالة الفضاء الروسية "روسكوموس" مركبة إغاثة إلى محطة الفضاء الدولية لإعادة رواد الفضاء الثلاثة.