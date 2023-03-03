تيك توك.. قانون جديد يستهدف حسابات المستخدمين تحت 18 عامًا

تيك توك.. قانون جديد يستهدف حسابات المستخدمين تحت 18 عامًا



أعلن تطبيق "تيك توك" أنه سيفرض حدًا زمنياً للاستخدام مدته ساعة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في محاولة لزيادة الوعي عند المراهقين في الوقت الذي يقضونه في التطبيق.



وتقول الشركة إنه سيتم تمكين قيود وقت الشاشة الافتراضية الجديدة لكل حساب معروف بأنه ينتمي إلى شخص يقل عن 18 عامًا. وبعد استخدام الساعة الأولى كل يوم، سيحذرهم التطبيق من وقتهم من أجل تسجيل الخروج.



ويمكن للآباء والأمهات الذين يريدون قيودًا لا يمكن تجاوزها الاستفادة من ميزات "الاقتران الأسري" للتطبيق، مما يسمح لهم بربط حساب تيك توك الخاص بهم بأطفالهم. ومع حساب الاقتران العائلي، يمكن للآباء تعيين حد مخصص لوقت الشاشة لأطفالهم لا يمكن تجاوزه. ويمكنهم أيضًا وضع جدول مخصص لإخطارات كتم الصوت، مما يضمن عدم إزعاج أطفالهم في وقت متأخر من الليل.



وقال كورماك كينان: "على الرغم من عدم وجود موقف معتمد بشكل جماعي حول مقدار وقت الشاشة "أكثر من اللازم"، أو حتى تأثير وقت الشاشة على نطاق أوسع، فإننا ندرك أن المراهقين يحتاجون عادةً إلى دعم إضافي عند بدء استكشاف عالم الإنترنت بشكل مستقل".



وتتطلب التحديثات الجديدة التي تم تقديمها في عام 2021 شركات التكنولوجيا أن تكون أكثر وعياً بكيفية استخدام خدماتها من قبل الأطفال.