تويتر بلو يتوسع ليشمل أكثر من 20 دولة

تويتر بلو يتوسع ليشمل أكثر من 20 دولة



أصبحت خطة تويتر بلو Twitter Blue المدفوعة متاحة الآن لأكثر من 20 دولة جديدة في أوروبا.

وتشمل هذه البلدان هولندا، بولندا، ايرلندا، بلجيكا، السويد، رومانيا، جمهورية التشيك، فنلندا، الدنمارك، اليونان، النمسا، المجر، بلغاريا، ليتوانيا، سلوفاكيا، لاتفيا، سلوفينيا، إستونيا، كرواتيا ولوكسمبورغ ومالطا وقبرص.



هذا التوسّع يجعل خدمة الاشتراك في الشبكة الاجتماعية متاحة في أكثر من 35 دولة في جميع أنحاء العالم، تحت إدارة إيلون ماسك. وقد تم إطلاق تويتر بلو لأول مرة في كانون الأول بسعر 8 دولارات شهريًا مع علامة التحقق الزرقاء للمستخدمين الذين يدفعون.



وفي وقت لاحق، قدمت الشركة ميزات مثل القدرة على نشر مقاطع فيديو مدتها 60 دقيقة، وتغريدات بطول 4000 حرف، والحصول على الأولوية في المحادثات. وتحتوي الخطة أيضًا على بعض الميزات القديمة مثل وظيفة تحرير التغريدات وقارئ سلسلة الرسائل ومجلدات الإشارات المرجعية.



ولزيادة المشتركين ، أطلق تويتر خطة سنوية بسعر 84 دولارًا سنويًا في وقت سابق في كانون الثاني. وفي الأسابيع القليلة الماضية، أطلق التطبيق أيضًا الخطة السنوية على كل من iOS و Android بسعر 114 دولارًا.



وبينما كان ماسك يعتمد على خطط الاشتراك لتحقيق الكثير من الإيرادات، لم تكن النتائج المبكرة مشجعة. ووفقًا للتقديرات والتقارير، تضم خدمة تويتر بلو الجديدة أقل من 300 ألف مشترك فقط.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، واجه العديد من المستخدمين مشاكل في الوصول إلى أجزاء مختلفة من تويتر، بما في ذلك الخطوط الزمنية وعمليات البحث والرسائل المباشرة. وحدثت هذه المشاكل بعد أن ورد أن ماسك طرد أكثر من 200 شخص في الجولة الأخيرة من خفض الوظائف.