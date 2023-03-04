لضمان أمن البيانات... تيك توك تبحث عن "شريك" في أوروبا

أعلن أحد المديرين التنفيذيين في شركة "تيك توك" الجمعة أن المنصة تبحث عن "شريك" لضمان عدم نقل بيانات مستخدميها إلى الصين، على غرار الإجراءات المتخذة في الولايات المتحدة، وذلك في مواجهة عدم ثقة السلطات العامة الأوروبية.

ويسعى تطبيق "تيك توك" إلى تقديم ضمانات بعد قرار المفوضية الأوروبية بحظر التطبيق من أجهزة موظفيها المخصصة للعمل مشيرة إلى مخاوف تتعلق بأمن البيانات.

ويُذكر أن البرلمان الأوروبي والبرلمان الدنماركي اتّخذا إجراءات مماثلة، فيما تدرس فرنسا فرض حظر على التطبيق لموظفيها الرسميين.

وترغب "تيك توك" في تكرار النموذج المطبق في الولايات المتحدة مع شركة "أوراكل" في كاليفورنيا التي تستضيف منذ صيف 2022 بيانات المستخدمين في البلاد وتدقق في خوارزمياتها.

وأوضح ثيو بيرترام نائب الرئيس المسؤول عن السياسات العامة في أوروبا "من أجل إقناع الرأي العام، علينا أن نفعل الشيء نفسه في أوروبا".